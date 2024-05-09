موبايل جامد بإمكانيات جبارة.. سعر ومواصفات Realme c67 وأهم مزايا هاتف ريلمي سي 67 الاقتصادي

أطلقت شركة Realme هاتفها المميز الجديد وهو Realme C67 وكان ذلك في ديسمبر 2023، ليأتي ضمن الفئة المتوسطة بسعر مناسب ومواصفات مميزة، والشركة دائمًا حريصة على أن تقوم بإطلاق العديد من الهواتف المحمولة التي تناشد الطبقة المتوسطة حيث أن الشركة حرصت على أن تقوم بالجمع بين الجودة والسعر المناسب وهي تقوم بإطلاق مجموعة كبيرة من الهواتف بصورة مستمرة، ولكن هذه الهواتف تحمل الكثير من المواصفات الرائعة التي تتنافس مع الكثير من الهواتف الأخرى ذات الأسعار المرتفعة بشكل كبير.

مواصفات Realme c67

‏يمتلك الهاتف مجموعة قوية جدا من المواصفات وهي:

الشاشة الخاصة به حوالى 6.72 بوصة IPS LCD بدقة FHD + 1080 x 2400 و بمعدل تحديث 90 هرتز.

المعالج الخاص ثماني النواة من نوع Qualcomm Snapdragon 685.

الذاكرة متاحة بثلاث اشكال 4 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت، 6 جيجابايت رام مع 128 جيجابايت، و 8 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين داخلي.

الكاميرات الخلفية مزدوجة واحدة منهم كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل الاخرى كاميرا ماكرو 2 ميجابكسل.

الكاميرا أمامية دقتها 8 ميجابكسل.

البطارية قوية حوالي 5000 مللي أمبير مع توافر القدرة على الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر Realme c67

‏يتوفر الجهاز في مصر بسعر 8000 جنيه مصري، بينما يتوفر هذا الجهاز في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 570 ريال سعودي.

مميزات هاتف Realme c67

‏يمتلك هذا الهاتف مجموعة من المميزات: