عاجل.. الموارد البشرية توضح حقيقة مضاعفة راتب الضمان الاجتماعي 2024 وما هي شروط وطريقة الاستعلام عن الراتب

زيادة راتب الضمان الاجتماعي، صدر مؤخرًا قرار ملكي بزيادة الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي بنسبة 20%، وذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على دعم المواطنين وتخفيف أعباء المعيشية عنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وتأتي هذه الزيادة لتشمل جميع المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، بما في ذلك العائلات والأفراد المسجلين في البرنامج وسيتم تطبيق هذه الزيادة بشكل تلقائي على جميع المستفيدين، دون الحاجة إلى أي إجراءات تأتي من ناحية الأشخاص.

حقيقة زيادة معاش الضمان الاجتماعي

‏بالفعل تم زيادة معاش الضمان الاجتماعي بقيمة تصل 20% على الراتب الأصلي فالشخص الذي كان يحصل على 1100 ريال سوف يحصل على 1320 ريال وهذا للشخص الأساسي في الأسرة بينما كل شخص معال داخل الأسرة سوف يتم رفع الراتب الخاص به من 550 إلى 660 ريال.

شروط زيادة معاش الضمان الاجتماعي

‏قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بوضع مجموعة من الشروط، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا بشكل دائم في المملكة.

‏عدم امتلاك الشخص المستفيد من الدعم أي عقارات أو أراضي مسجلة بأسمه.

ألا يكون لديه دخل من عمل أو من أي مصدر آخر يتجاوز الحد الأقصى المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أن يكون قد أمضى 120 شهرًا على الأقل في التأمين على البطالة.

طريقة الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي

‏بخطوات بسيطة يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي لمعرفة الزيادة الموجودة على الراتب: