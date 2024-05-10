للفوز بالسحب على مليون دولار أمريكي.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 مع مصطفي الآغا

يبحث الكثيرون عن أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 الشهيرة التي يديرها الإعلامي مصطفى الأغا، من أجل المشاركة في السحب الرئيسي للفوز بجائزة المليون دولار، أو السحب الشهري للفوز بجائزة قيمتها مئة ألف دولار أمريكي كل شهر، حيث يسعى المشاركين لتحقيق أحلامهم من خلال هذه الفرصة، حيث تقدم المسابقة فرصاً عديدة للربح وتعلن عن الفائزين بشكل متكرر أسبوعياً وشهرياً.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

تعتبر أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم هي الفرصة التي تبحث عنها للفوز بالسحب بمليون دولار أمريكي، وهذه هي أرقام الاشتراك في المسابقة:

رقم مسابقة الحلم من جمهورية مصر يطلب الاتصال بالرقم 59485.

عندما تكون في الإمارات العربية المتحدة، يُمكنك التسجيل عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 6070 بسهولة.

يمكن لأولئك الراغبين في المشاركة في المسابقة في سوريا استخدام الرقم 1555.

يمكن التواصل في العراق عن طريق الاتصال بالرقم 2266 للمشاركة.

من الممكن التسجيل الآن من خلال الاتصال على الرقم 858888 من المملكة العربية السعودية.

يمكن لأولئك الذين يهتمون بالمسابقة في سلطنة عمان استخدام الرقم 90434 للتسجيل.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

للدخول في سحب جائزة المليون دولار المقدمة في مسابقة الحلم، يمكن اتباع خطوات بسيطة للاشتراك في المسابقة، وهي كالتالي:

ابحث عن الرمز الدولي للبلد الذي تتواجد فيه من بين الأكواد المخصصة لكل دولة.

من هاتفك، قم بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم المحدد لبلدك.

يجب أن تتضمن الرسالة كلمة “حلم” باللغة العربية أو الإنجليزية وذلك باسم “Dream”.

تصلك رسالة تأكيد على اشتراكك في المسابقة خلال لحظات على هاتفك.

أرسل رسالة تضم السؤال ثم أجب عنه.

شروط مسابقة الحلم للاشتراك 2024

يحتاج الاشتراك في مسابقة الحلم لعام 2024 إلى الالتزام بشروط محددة للمشاركة، فعلى الراغبين في الاشتراك فيها التأكد من تحقيق الشروط التالية: