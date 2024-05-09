140 جنية للكيلو !! يا بلاش والله .. أسعار الأضحية 2024 في جميع المحافظات “أحجز من دلوقتي”

تم تراجع أسعار الأضحية بشكل كبير جدا قبل عيد الاضحى المبارك ومن المتعارف عند المسلمين أنه يقوم كل مسلم قادر على ذبح اضحية في عيد الاضحى المبارك لذلك يتساءل عدد كبير جدا منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار الاضاحي في مصر حيث يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على سعر الكيلو فى الأسواق والاطلاع ايضا على سعر الكيلو الواحد من الخروف ومن البقر والجاموس تابعوا معي.

أسعار الأضحية 2024

يسجل الان الكيلو الواحد من اللحم ما يقرب من 140 جنيه في الأسواق بدلا من 180 جنيه حيث تم انخفاض السعر بقيمة تقترب من 40 جنيه حيث انه تم تسجيل سعر الأضحية الضاني كبيرة السن ما يقرب من 120 جنيه للكيلو وصغيرة السن من 140 الى 150 جنيه للكيلو أما عن أسعار اللحوم البتلو التي تعتبر من اغلى انواع اللحوم سجلت 250 جنيه أما عن لحوم الماشية العجل سجل نحو 170 جنيه واللحم الضأن سجل 175 جنيه.

سعر كيلو الخروف القائم 2024

يصل الآن سعر كيلو الخروف 190 جنيه إلى 225 جنيه حيث يتراوح سعر الخروف البلدي او الخروف الفلاحي من 160 جنيه الى 220 جنيه ويتراوح سعر المتوسط من كيلو الجاموس 175 جنيه أما الجاموس الكبير فبلغ متوسط سعره 165 جنيه والصغير فواصل متوسط سعره ما يقرب من 185 جنيه للكيلو وسعر البقره الكبير وصل سعر المتوسط من الكيلو 175 جنيه.