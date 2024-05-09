“فرحة هتعم على الكل” حقيقة زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى 1000 جنية لكل مواطن .. هناكل لحمة

منذ ان اقترب موعد عيد الاضحى المبارك لعام 2024 وتداولت بعض الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبة عيد الاضحى حيث أن المستحقين للمعاشات في مصر يسألون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن حقيقة ذلك الأمر وعن وجود زيادة على المعاشات ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على جميع المعلومات التي تخص زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الاضحى وعن ما تم الإعلان عنه من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تابعوا معي.

حقيقة زيادة معاشات يونيو بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن يمكن لجميع المستفيدين من المعاشات في مصر صرف المعاشات عن شهر يونيو يوم واحد يونيو العام 2024 ولكن الى الان لم يتم صدور أي قرارات فيما يخص صرف المعاشات قبل عيد الاضحى المبارك وأعلنت الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية ايضا انه لا يصحى مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من زيادة معاشات شهر يونيو بمناسبه عيد الاضحى واعلنت انه في حاله وضع زيادات جديدة للمستفيدين من المعاشات سوف يتم الاعلان رسميا من خلالها.

قرار زيادة المعاشات 15%

تم وضع زيادة في شهر أبريل لعام 2023 وكانت تقدر هذه الزيادة ب 15% لجميع المستفيدين من المعاشات وفي شهر يوليو الماضي تم صرف الزيادة للشهر الرابع على التوالي وجاء ذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكانت هذه الزيادة بحد ادنى 170 جنيه وحد اقصى 1635 جنيه لجميع المصريين المستفيدين من المعاش.