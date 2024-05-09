أخبار مصر
“الحق سجل عيالك وانتهز الفرصة” خطوات إضافة المواليد في التموين 2024 عبر بوابة مصر الرقمية
يزداد البحث حالياً عن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 للاستفادة من دعم الحكومة وهذا بالتزامن مع قرار وزارة التموين بتعميم تطبيق منظومة صرف السلع التموينية إلكترونيا لكي تصل إلى منافذ البقالين في كافة المحافظات بداية من شهر مايو الجاري2024، وفيها يتم تطبيق الاستعاضة السلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون، وسوف نقدم لكم الآن في هذا المقال خطوات التسجيل والشروط الخاصة بها فتابعونا.
خطوات إضافة المواليد في التموين 2024
بخطوات بسيطة جداً يمكن تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024 من كافة مكاتب التموين الموجودة على مستوى الجمهورية، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:
- يتم التوجه إلى مصر الرقمية عبر شبكة الانترنت.
- يتم تسجيل الدخول من خلال اختيار أيقونة حساب جديد.
- إضافة الرقم القومي لمن يمتلك بطاقة تموينية بالفعل.
- الضغط على أيقونة خدمات التموين.
- اختيار خانة إضافة المواليد.
- عليك بتحديد إضافة الأفراد الذين لم يكونوا من ضمن المقيدين في بطاقة التموين.
- يتم تسجيل الطفل المرغوب إضافته بالكامل.
- إضافة الرقم القومي بشكل صحيح مع تحديد صلة القرابة للمضاف الجديد.
- في النهاية يتم الضغط على أيقونة ضم الابناء ويليها كلمة إضافة.
شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين
هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التموين من أجل إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وتلك الشروط هي:
- أن يكون المسجل من أبناء الأسر البديلة وذوي الشهداء، أو الأفراد الذي يحملون كروت الخدمات المتكاملة، كما يمكن إضافة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، والأسر التي تستحق الرعاية.
- يجب أن معاش الأسرة لا يتعدى عن ألفين وخمسمائة جنيه مصري.
- أن يكون الدخل الشهري لرب الأسرة لا يتجاوز عن ثلاثة ألاف جنيه شهرياً.
- لا يفل عمر الأبناء عن أربعة أعوام.
- يجب ان يكون عدد الأفراد المسجلة على بطاقة التموين ثلاثة فقط.
- لا يسمح بإضافة المواليد على البطاقات سواء طفلين فقط.