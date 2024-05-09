“الحق سجل عيالك وانتهز الفرصة” خطوات إضافة المواليد في التموين 2024 عبر بوابة مصر الرقمية

يزداد البحث حالياً عن خطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2024 للاستفادة من دعم الحكومة وهذا بالتزامن مع قرار وزارة التموين بتعميم تطبيق منظومة صرف السلع التموينية إلكترونيا لكي تصل إلى منافذ البقالين في كافة المحافظات بداية من شهر مايو الجاري2024، وفيها يتم تطبيق الاستعاضة السلعية مع منظومة صرف السلع ومنظومة مراقبة المخزون، وسوف نقدم لكم الآن في هذا المقال خطوات التسجيل والشروط الخاصة بها فتابعونا.

خطوات إضافة المواليد في التموين 2024

بخطوات بسيطة جداً يمكن تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024 من كافة مكاتب التموين الموجودة على مستوى الجمهورية، وتلك الخطوات تتمثل في التالي:

يتم التوجه إلى مصر الرقمية عبر شبكة الانترنت.

يتم تسجيل الدخول من خلال اختيار أيقونة حساب جديد.

إضافة الرقم القومي لمن يمتلك بطاقة تموينية بالفعل.

الضغط على أيقونة خدمات التموين.

اختيار خانة إضافة المواليد.

عليك بتحديد إضافة الأفراد الذين لم يكونوا من ضمن المقيدين في بطاقة التموين.

يتم تسجيل الطفل المرغوب إضافته بالكامل.

إضافة الرقم القومي بشكل صحيح مع تحديد صلة القرابة للمضاف الجديد.

في النهاية يتم الضغط على أيقونة ضم الابناء ويليها كلمة إضافة.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين

هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة التموين من أجل إضافة المواليد على البطاقات التموينية، وتلك الشروط هي: