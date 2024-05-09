“أهلا أهلا بالعيد” كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024 .. أهم الاحتفالات الدينية في الوطن العربي

يعتبر عيد الأضحى المبارك من اجمل الاعياد التي تمر على المسلمين في جميع انحاء العالم لذلك يهتم عدد كبير جدا منهم ويبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كم يوم باقي على عيد الأضحى حيث ان عيد الاضحى يعتبر ذكرى لاستعداد خليل الله إبراهيم عليه السلام ليقوم بتنفيذ أوامر الله عز وجل ويقوم بذبح سيدنا اسماعيل ثم الله فذاهب بكبش عظيم حيث تتميز احتفالات العيد في العادات والتقاليد التي تضيف اليه البهجة وتضيف إليه الفرحة حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على تفاصيل موعد عيد الاضحى المبارك لعام 2024 تابعوا معي.

كم يوم باقي على عيد الاضحى

من المعتاد أن يأتي عيد الاضحى المبارك في شهر ذو الحجة وهو آخر الشهور الهجريه وسوف يكون يوم 12 هجري حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية إن أول ايام عيد الاضحى المبارك سوف تكون يوم السبت الموافق 9 ذي الحجة لعام 1445 هجريا والتاريخ الميلادي سوف يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم 16 يونيو لعام 2024 ميلاديا.

ما هي الأضحية

منذ زمان ويرتبط عيد الاضحى المبارك ب الاضحية حيث أن الأضحية تشمل الابقار والخراف والغنم والجاموس بالاضافة الى ان العديد من علماء المسلمين وضحوا ان الضحية هي تقرب العبد من ربه وتقوم بتعزيز فكرة التكافل الاجتماعي وتقوم بالتوزيع على المسلمين مع بعضهم البعض لذلك اتفق العلماء على أهمية عيد الاضحى المبارك وعلى أهمية التضحية واتفقوا أن لها منزلة كبيرة جدا وردت في بعض الآيات والأحاديث تدل على عظمة التضحية.