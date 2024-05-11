تعتبر خطوة تسجيل المواليد الجدد من أهم الإجراءات الرسمية التي تتم بشكل رسمي عند ولادة طفل داخل المملكة السعودية، ويرجع ذلك لاعتماد وجود الطفل ضمن الأسرة السعودية بشكل رسمي ولحصوله على حصوصه المدنية في المملكة، ولذلك تم توفير خدمة تسجيل المواليد عبر أبشر 1445 بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة أحد مكتب أو مؤسسات المملكة، حيث يتم ذلك بشكل رسمي من قبل من قبل أسرة المولود عبر الولوج إلى أبشر التباعة لوزارة الداخلية السعودية.

طريقة تسجيل المواليد عبر أبشر 1445

بإمكان أسرة المولود الجديد تسجيله عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة والتي تتمثل في النقاط التالية:

لابد من البحث عن منصة “أبشر” الإلكترونية وبعد ذلك يتم الضغط على خيار “خدماتي” من القائمة الرئيسية للخدمات.

وبعد ذلك من الخيارات الموجودة نضغط على زر “قطاع الأحوال المدنية” ومنها نضغط على زر “تسجيل ميلاد”.

وبعدها نقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تشمل (اسم المولود – اسم الأب – اسم الأم – تاريخ الميلاد – محل الولادة – مكان الإقامة).

وبعد ذلك نقوم بالضغط على زر “التالي” مع رفع الأوراق ولمستندات الرسمية المطلوبة، ثم نضغط على زر “حفظ”.

شروط تسجيل مولود جديد في أبشر

بعد التعرف على طريقة تسجيل مولود جديد في أبشر يمكننا التعرف على كافة الشروط اللازم توافرها من خلال الآتي: