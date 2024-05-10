تحديث الإثنين شـــنو بكدجات اسطورية من اي فوتبول بيس 2024 عودة ميسي وكرستيانو في النصر بكدج صامويل ايتو الأساطير

تعتبر لعبة أي فوتبول بيس من أشهر الألعاب الإلكترونية التي لاقت رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة لما أضافته تلك اللعبة في تحديثها السابق، كما إنها تضم عدد هائل من الأندية واللعبين الأشهر على مستوى العالم والفنيين ومجموعة كبيرة من البطولات التي ستجعلك تجد المتعة والحماس في كل مرة تقوم بالدخول في اللعبة، ولذلك حرصنا على توضيح أهم مزايا التحديث الأخير للعبة وجميع التفاصيل المتعلقة به.

أهم تفاصيل تحديث الخميس من اي فوتبول

يمكننا التعرف على أهم التفاصيل المتعلقة بتحديث الخميس من لعبة أي فوتبول من خلال الآتي:

لقد تم تحديث ترخيص اللعبة.

تجديد وتحديث صور اللاعبين والملاعب والرسومات المختلفة.

تحديث أشكال وتصاميم وصور المدربين وفرق الدعم الفني باللعبة.

تغيير وتحديث أشكال الملابس الرياضية والأحذية والشعارات الرياضية.

تحديث كل ما يتعلق بأشكال الكرات والرسومات والمعلقين الصوتيين.

حملة BLUE LOCK Collaboration

استكمالا عن التغييرات التي تطرأ في التحديثات الخاصة باللعبة أن من أهم الحملات التي طرأت في لعبة أي فوتبول بيس هي حملة BLUE LOCK Collaboration والتي تم اطلاقها في يوم 21 مارس 2024 حيث كان الهدف منها هي عرض أيقونات الأهدافـ حيث أن في نهاية السباقات لا يتم عرض تلك الصفح في الترتيب، ويحدث ذلك نتيجة دخول أوامر الدفاع عند حدوث الركلات الحرة.

كما أن شركة كونامي المنتجة للعبة قامت بالإعلان مؤخرا عن تحديث لعبة اي فوتبول eFootball 2024 والمنتظر أن يتم توفيره في موسم الخريف المقبل لذلك العام، ومن الجدير بالذكر أن ذلك التحديث سوف يتم فيه بعض التغييرات المتعلقة ببرمجة اللعبة وافضافات الموجودة فيه، حيث لن يتواجد فيه اللغة اليونانية والسويدية والهولندية سواء بالتعليقات أو بقوائم اللعبة أو بالتعليق الرياض على المباريات داخل اللعبة.