“وفري الفرحة والتسلية لأطفالك مع طيور الجنة” تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية الخاصة بالأطفال والمتميزة عن غيرها بالكثير من المميزات، فهي تمكنت من تحقيق أكبر قاعدة جماهيرية عريقة في المنطقة العربية والشرق الأوسط بفضل محتواها المميز والهادف للفئات العمرية المختلفة، كما جذبت ملايين المشاهدين والراغبين في الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة من محتوى جديد وشيق وحصري وخاص بها، ومن اجل توفير المتعة والانبساط للأطفال عليكم ضبط تردد قناة طيور الجنة لديكم، وتردد القناة الجديد على النايل سات والعرب سات سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تتصدر قناة طيور الجنة قائمة قنوات الأطفال في المنطقة العربية بالكامل، فمحتوها يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة وأمن تماماً على الجميع، حيث يساعد محتوى القناة على تثقيف وتعليم الأطفال بالطريقة الحديثة من خلال عرض محتوى تعليمي تربوي يجذب الأطفال، كما يعمل هذا المحتوى على زيادة الذكاء عند الأطفال والمهارات الذهنية واللغوية لديهم، كما تقدم القناة مجموعة من الاناشيد الدينية التعليمية والتربوية التي من خلالها يتعلم الأطفال المبادىء الصحيحة ومفاهيم الدين الإسلامي والأخلاق الحميدة، ومن أجل الاستمتاع بكل مميزات القناة إليكم ترددها الجديد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال قناة طيور الجنة على التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات من اي مكان بالوطن العربي، وتردد القناة هو:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

وبذلك يمكن استقبال القناة على جميع الاقمار الصناعية والاستمتاع بكل ما تقدمه والاستفادة من أغانيها الترفيهية والتعليمية وبرامجها الثقافية وغيرها.