“انا مش بحب أحمد انا بعشقة” رجوع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي !! أيه حقيقة الكلام ده

زادت الكثير من الشائعات التي تتعلق بـ رجوع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد الانفصال الذي ظل أكثر من 4 شهور، على الرغم من الحب الشديد والقوي الذي كان بينهم ولكن الأنفصال صدم الكثير من الجماهير والمتابعين على مستوى العالم، وبعد أخر لقاء لياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة، الفنانة إسعاد يونس الأمر يؤكد أن في نية للرجوع بين الطرفين، وبالتالي فقد يمكنك التعرف على التفاصيل بشكل دقيق من خلال المقال.

رجوع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

لن يتم الإعلان إلى هذا الوقت عن رجوع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي على الإطلاق، ولكن تم نشر منشور عبر الفيس بوك للفنان أحمد العوضي يوضح فيه حبه الشديد وأمتنانه للفنانة ياسمين، على الرغم عن ما قالته ياسمين عن علاقتهم، وقالت “أنا مش بحب أحمد انا بعشقه”، وهذه الجملة هزت قلوب جميع المتابعين على مستوى العالم، لذلك نرجوا أن تعود هذه العلاقة من جديد.

وبالتالي فقد يمكنك معرفة ما قالة الفنان أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز عبر الفيس بوك عن طريق الصور المرفقة في الأسفل:

ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة 2024

ظهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس 2024، منذ أكثر من يوم وكانت الحلقة من ضمن الحلقات المبهجة والذي حازت على مشاهدات عالية جدًا على مستوى العالم، حوالي أكثر من 40 مليون مشاهدة في يومين فقط، ولكن أكثر ما جذب المشاهدين هو ما قامت به الفنانة ياسمين والتحدث عن علاقتها مع الفنان أحمد العوضي، لذلك الأمر أصبح معروف بشكل كبير جدًا وحبها الحقيقي ظهر، حيث أنها تحدث من قلبها وبكت كثيرًا حول ما قالته عن أحمد ( انا مش بحب أحمد انا بعشقه)، ( قبل أحمد انا مكنتش بحب، معاه انا عرفت يعني ايه حب).

وعندما قامت الفنانة إسعاد يونس بتساؤلها قالت موضحة ” أيه أكتر مسلسل بتحبيه” قالت لها ياسمين ( مسلسل اللي ملوش كبير، بحبك يا خديوي).