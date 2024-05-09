العيد الكبير امتي؟.. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد وقفة عرفات في السعودية وجميع الدول العربية

يحرص المسلمين على معرفة موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات في السعودية وجميع الدول العربية حتى يتسنى لهم التخطيط للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والتحضير لاحتفالات هذا اليوم السعيد، ويشمل التجهيز زيارة الأماكن الخضراء وتأدية الطقوس الدينية والمشاركة في الأنشطة المتنوعة، وسوف يوفر لكم مقالنا الذي ينُشر في منصتنا الإعلامية كل المعلومات الضرورية حول تحديد تاريخ حلول عيد الأضحى الكريم للعام الحالي.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 وموعد وقفة عرفات

صرحت الحكومة في المملكة العربية السعودية موعد عيد الأضحى يحل في السادس عشر من يونيو كأول أيام عيد الأضحى المبارك، والذي يوافق يوم الأحد وتنطلق إجازة العيد في ذلك التاريخ، وبناء على ذلك يفصلنا 37 يوما عن قدوم المناسبة المباركة.

موعد عيد الأضحى المبارك في مصر 1445-2024

يحل عيد الأضحى المبارك دائماً بعد يوم عرفة، حيث يقف الحجاج في مشعر عرفات لأداء الركن الأساسي من الحج ثم ينتقلون إلى مزدلفة مع غروب الشمس، وقد أعلنت جمهورية مصر العربية أن الاثنين الموافق السابع من يونيو سوف يكون اليوم الأول لشهر ذو الحجة، وبناءً عليه يكون يوم عرفة هو يوم الثلاثاء الخامس عشر من يونيو والموافق للتاسع من ذو الحجة، مما يعني أن يوم عيد الأضحى المبارك سيكون في يوم الأحد السادس عشر من يونيو.

موعد وقفة عرفات 1445-2024

يُعد يوم عرفة واحداً من الأحداث الدينية ذات الأهمية البالغة التي يحرص المسلمين على اغتنامها سنوياً بمواظبة الصيام وتلاوة الدعاء، راجين من خلال تلك العبادات كسب رضا الله تعالى، وأفضل ما يُقال في هذا اليوم هو “لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير”، ومن المنتظر أن يبدأ يوم عرفة هذا العام مع طلوع الشمس يوم السبت الذي يتوافق مع التاسع من ذو الحجة الموافق للخامس عشر من يونيو لسنة 2024، ويختتم بغروب الشمس في ذات اليوم.

موعد إجازة عيد الأضحى في الدول العربية 1445-2024

من المقرر أن تكون مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك في عدد من البلدان العربية طبقاً للحسابات الفلكية على النحو التالي: