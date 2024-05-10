“ظهرت هسه” الرعاية الاجتماعية اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

spa.gov.iq تحميل بنشر قائمة الرعاية الاجتماعية الجديدة في العراق بصيغة PDF هو موضوع يبحث عنه الكثير من المواطنين العراقين في الوقت الحالي يقدم برنامج الرعاية الاجتماعية دعماً مالياً مهماً لضمان حياة كريمة للأسر ذوي الدخل المنخفض، ويدير هذا البرنامج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي حددت عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية وسعيها الشديد في تحديد موعد صرف هذه الوجبة، ومن خلال الأسطر التالية نكشف عن تصريحات الوزارة والاستعلام عن اسماء الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل عن جاهزيتها للكشف عن الدفعة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، وأكد وزير العمل أن الإعلان عن الدفعة الأخيرة يعتمد على موافقة الحكومة ووزارة المالية على التمويل مع تأكيد وزارة المالية على استعدادها لتوفير الأموال في الوقت المحدد.

في البداية يتم الدخول على الرابط الرسمي لـ منصة مظلتي .

تصفح كافة الإجراءات المطلوبة حتى يمكنك الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

قم بإرفاق كافة المستندات التي يطلبها الموقع مثل، بطاقة الهوية الوطنية، والإقامة الدائمة.

تعبئة النموذج الخاص بطلب التقديم الموجود على الموقع، وإرفاقه مع باقي المستندات.

في حالة الموافقة، عليك اتباع باقي التعليمات الموجودة على الموقع، وذلك حتى يمكنك الحصول على الدعم المالي المقدم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

تم تحديد بعض الشروط من قبل وزارة العمل العراقية لضمان اختيار دقيق بين المتقدمين ومنح الدعم لأولئك الذين يستحقونه فعليًا وجاءت هذه الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم عراقي الجنسية.

في حال إن المتقدم سيدة يجب ألا يقل عمرها عن 15 عام وألا يزيد عن 55 عام.

بالنسبة للمتقدمين من الرجال يجب ألا تقل أعمارهم عن 18 عام، وألا تزيد عن 60 عام.

يجب ألا يكون المتقدم للحصول على هذا الدعم مالك لأي أصول أو ممتلكات عقارية.

المستندات المطلوبة للتقديم على الرعاية الاجتماعية

يوجد بعض المستندات التي يجب على المتقدمين للحصول على الدعم استيفائها بالكامل، والتي جاءت كالتالي: