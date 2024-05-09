هتخسر فلوسك فجأة خلي بالك.. تحذير هام من رسائل احتيالية على الواتساب

يواجه العديد من القراصنة التي يقوم بإتقان القراصنة لخداع مستخدمي الواتساب، وذلك عبر إرسال رسائل نصية للقيام بسرقة المحادثات الشخصية لكافة المستخدمين، وحتى يمكنهم القيام بسرقة الأموال، ليتم بعض الرموز التي تتكون من 3 حروف OTP إلى الضحية للإنضمام إلى المكالمة القادمة للأفراد العصابة، وفي هذه الحالة لا يدرك المستخدم أنه قام بتسجيله مما سيسمح للمحتال بتسجيل حساب الواتساب الخاص بالضحية عبر الجهاز الجديد.

عمليات الإحتيال لسرقة معلومات واتساب

وأثناء القيام بإرسال هذه الرموز التي تُدعى إلى عمليات الإحتيال التي تُساعد على السيطرة عبر حسابه، وفي سبيل أن يتم استرداد البيانات الشخصية يتم طلب بعض الأموال كنوع من المساعدة، ونصح العديد من الخبراء بضرورة الإحتفاظ بجميع تفاصيل حساب أو رمز مرور وأكواد التحقق، مع الإبلاغ عن الرسائل الغير مرغوبة والمشبوهة داخل تطبيق الواتساب.

الحذر من عمليات الإحتيال سرقة الواتساب

وفي سياق متصل قامت شركة ميتا العالمية، أنه يجب على كافة مستخدمي الواتساب من التحقق بخطوتين للمزيد من تفعيل الأمان، على عدم مشاركة أي رمز مكون من 6 أرقام مع الأخرين، وكذلك مع الأصدقاء، لتكون هذه هي لم تكن المرة الأولى التي يخدغ فيها المتسللون لمستخدمي الواتساب، وتكون عمليات الإحتيال بطرق مذهلة لا يمكن توقعها بسهولة، ولذلك يُرجى الحذر التام من جميع المستخدمين وكذلك الرسائل التي يتم استلامها على مدار فترة التصفح.