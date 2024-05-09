شوف نتيجتك دلوقتي.. رابط نتائج الثالث متوسط دور أول 2024 العراق

بعد أن تنتهي امتحانات الثالث متوسط الدور الأول في العراق، تبدأ عمليات البحث بكثرة حول استخراج نتائج الثالث المتوسط، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية أكدت بأن النتائج سيتم عرضها فور الإنتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات، ليحصل عليها جميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا الإلكتروني، وفقًا للخطوات التي نكشفها لكم في السطور التالية.

استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العراق

تتمثل أبرز خطوات القيام بإستخراج نتائج الثالث المتوسط في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعدها يتم إدخال بيانات الطالب في الخانات المخصصة لذلك.

على أن يتم تحديد المرحلة الدراسية وكذلك المحافظة المقيم بها الطالب.

الضغط على أيقونة “بحث” فيما بعد.

ليتم في النهاية استخراج جميع كشوفات الثالث المتوسط.

مراحل عرض نتائج الثالث المتوسط في العراق 2024

تقوم وزارة التربية العراقية بعقد الإمتحانات في كافة المراحل المؤهلة لذلك على مستوى المحافظات، وتبدأ بعدها عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات التي تشمل كافة أوراق الإمتحانات، والعمل على تصحيحها مرة أخرى، ليتم المرحلة التي بعد ذلك وهي رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة والتأكد منها، على أن يتم اعتماد النتائج في النهاية ورفعها عبر المواقع المؤهلة لذلك في العراق.