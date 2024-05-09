فيك من يكتم السر!! كيفية إنشاء كلمة سر على منصة أبشر

تعد منصة أيشر أحد أهم المنصات الرقمية التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين وحتى الوافدين في الحصول على مختلف الخدمات بسهولة ويسر، وبشكل رقمي متاح في أي وقت طالما تمتلك حساب على المنصة، ويتساءل العديد حول مدى إمكانية إنشاء او تغير كلمة السر الخاصة بهم على منصة أبشر وهو ما سنقوم بإيضاحه خلال الفقرات التالية.

طريقة لإنشاء كلمة سر جديدة على منصة أبشر

لإنشاء كلمة سر جديدة على منصة أبشر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط المناسب. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الحالية. بعد تسجيل الدخول، ابحث عن قسم “تغيير كلمة المرور” أو أي خيار مماثل يتعلق بإعادة تعيين كلمة المرور. أدخل البيانات المطلوبة لإعادة تعيين كلمة المرور، مثل رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال. قد يتطلب منك إدخال رمز تحقق مرئي للتحقق من أنك لست روبوتًا. بعد التحقق، قد تُطلب منك الإجابة على أسئلة تحقق إضافية لتأكيد هويتك. ستتلقى رسالة نصية أو رمزًا عبر الهاتف المحمول المسجل في حسابك يحتوي على كود التفعيل. أدخل الكود المستلم في الموقع واتبع التعليمات الإضافية لإنشاء كلمة مرور جديدة. قم بتأكيد كلمة المرور الجديدة واحتفظ بها بشكل آمن. بعد ذلك، ستتلقى رسالة تأكيد تفيد بنجاح تغيير كلمة المرور.

ماذا عن اسم المستخدم في منصة أبشر؟

بالنسبة لاسم المستخدم في أبشر، عادةً ما يُطلب منك إدخال اسم المستخدم لإنشاء كلمة سر جديدة على منصة أبشر، لم تستخدم في حسابك على المنصة، كما يمكن أن يكون اسم المستخدم عنوان بريد إلكتروني أو اسم مستخدم مخصص الذي قمت بتعيينه عند إنشاء الحساب.

تعرف على شروط اختيار كلمة المرور في منصة أبشر

وفيما يلي بعض شروط اختيار كلمة المرور في منصة أبشر:

– يجب أن تتكون كلمة المرور من 8 أحرف على الأقل.

– يجب أن تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة وأرقام على الأقل.

– يجب ألا تحتوي على جزء من اسم المستخدم بنسبة أكبر من نصف طول كلمة المرور.

– يجب تجنب تكرار نفس الحرف في كلمة المرور أكثر من نصف طولها.

يرجى ملاحظة أن الإرشادات والخطوات المذكورة قد تتغير بمرور الوقت، لذا يُفضل دائمًا التحقق من التعليمات الحالية المقدمة على منصة أبشر لتغيير كلمة المرور أو إعادة تعيينها.

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