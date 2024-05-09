رابط وخطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثاني عشر 2024 فى الكويت بالرقم المدني

يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات خلال الساعات الأخيرة عن خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثاني عشر 2024، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية الكويتية على الصفحة الرسمية لها ، والتي تسعى تقدم عدد من الخدمات الالكترونية تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على طريقة سهلة للإستعلام عن أرقام الجلوس.

خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثاني عشر 2024

حيث يمكن للطلاب الإستعلام عن أرقام جلوس الثاني عشر 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية على الإنترنت .

اضغط على تحميل تطبيق سهل سواء من الأيفون أو من جهاز الأندرويد .

اتجه إلى خدمات الوزارة.

ثم انقر على “خدمات الطلاب وأولياء الأمور”.

اضغط على “ارقام جلوس الثاني عشر”.

ثم ادخل الرقم المدني للطالب .

وبعد ذلك اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك رقم جلوس الطالب على الفور.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية الكويتية أنه في حالة عدم ظهور رقم جلوس الطالب فيجب على الطالب التوجه إلى إدارة المدرسة التابع لها والتحقق منه قبل بداية الإمتحانات التي من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة ، كما شددت الوزارة على الطلاب الإلتزام بالتعليمات التالية …

ارشادات الوزارة للطلاب قبل بداية الامتحانات