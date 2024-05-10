استعلم pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 pdf عبر منصة مظلتي في جميع محافظات العراق

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، من المقرر أن تعلن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل رسمي قريبا وفقا لتوقعات كافة من تقدموا بطلبات للاستفادة من الدعم المالي، حيث أن فور فتح باب التسجيل تم تقديم الالاف من الطلبات من قبل المواطنين محدودي الدخل ليتمكنوا من سد احتياجاتهم خاصة في ظل اقتراب عيد الاضحى، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، فتابعونا.

قوائم وكشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سوف تعلن قريبا بعد ان يتم اعتمادها من قبل وزير العمل العراقي، ليتم بعدها تحديد موعد الصرف وقيمة الدعم لكل متقدم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

فيما كشفت وزارة العمل العراقية أن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 سيتم الاعلان عنها قريبا بعد الانتهاء من أعمال الفحص وتدقيق الطلبات ليتم اختيار من تتوافر بهم الشروط المعلنة، كما أن قيمة الدعم ستتحدد وفقا لعدد افراد الاسرة، واليكم طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي الالكترونية، فقط اتبع ما يلي:

توجه إلى منصة مظلتي.

ثم قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

حدد قسم برنامج الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

الآن قم باختيار رقم الوجبة المراد معرفة المقبولين بها.

اختر اسم المحافظة القاطن بها والتي يوجد بها محل سكنك.

الآن ابدء في ادخال كافة البيانات المطلوبة والتي يأتي على رأسها رقم الهوية الوطنية.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك كشوف المشمولين والتي يمكنك تحميلها بصيغة pdf على جهازك.

بعد تنزيل القوائم يمكنك البحث عن اسمك في دقائق.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

فيما تم الكشف عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024 التي أعلنتها الحكومة العراقية فهي كما يلي: