زد من تشويقك.. اكواد جاتا 5 للأندرويد وأجهزة الكمبيوتر + طريقة كتابة الكود للقيام بالمهام على أكمل وجه

واحدة ضمن ألعاب الفيديو التي يُقبل عليها عدد كبير من المستخدمين هي لعبة جاتا سواء للأندرويد أو الأجهزة، وكلما أضاف اللاعب أكواد وشفرات للعب، كلما زادت مُتعته أثناء اللعب، لذا دائمًا ما يبحث المستخدمين عن اكواد جاتا 5 بمجرد تنزيل اللعبة، ونُخصص لكم بتقرير اليوم باقة من الأكواد والذي من خلالها، يزيد تشويقك ومتعتك خلال اللعب.

اكواد جاتا 5

لعبة جاتا هي لعبة من ألعاب الفيديو والذي تحاول أن تكون على قيد الحياة أطول وقت ممكن، وذلك في الوقت نفسه الذي تحاول سرقة السيارات والقيام بمهام قد تكون خطيرة وتتسبب في وفاتك، ولكن مع الأكواد الأمر مختلفًا تمامًا، والذي يمكن بكود القوة أن تبقي حي دائمًا لا تموت، أو بكود الأسلحة يمكن أن يكون بحوزتك كل سلاح تحلم في اللعب به، وتأتي بعضًا من تِلك الأكواد أو الشفرات على النحو التالي:

أكواد للأجهزة

TOOLUp الأسلحة والذخيرة.

CATCHME الجري بسرعة.

FLOATER الطيران.

GOTGILLS السباحة بسرعة كبيرة.

شفرة TURTLE لعدم الموت.

شفرة LAWYERUP لتقليل وضع مطاردة البوليس لك.

شفرة FUGITIVE لزيادة وضع مطاردة البوليس لك.

شفرة PAINKILLER لحمايتك من الرصاص.

أكواد للأجهزة اللوحية

الذخيرة المتفجرة 1-999-444-439.

رصاص مشتعل 1-999-462-363-4279.

أسلحة لا نهائية 1-999-866-587.

تغيير حالة الطقس 1-999-625-348-7246.

كيفية الاستفادة من اكواد جاتا 5

في حالة إن كنت مستخدمًا لجهاز الكمبيوتر، فكل ما عليك النقر على زر “ذ” من لوحة المفاتيح وسيتم فتح نافذة الكود لك، وبعدها ستقوم بإدخال الشفرة الذي ترغب في كتابتها، بينما في حالة إن كنت من مستخدمي الأجهزة اللوحية، فيمكنك استخدام الهاتف الذي بحوزتك أثناء اللعب وأضف رقم الشفرة لتقوم بالاستفادة من ميزتها أثناء اللعب.