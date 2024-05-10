ماهي طريقة الإستعلام عن صلاحية رخصة القيادة من خلال منصة أبشر؟

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية، عن احتمالية فرض إجراءات أمنية على السيارات، وذلك في حال إذا قام صاحبها بمخالفة السداد، من جانب آخر تلقت إدارة المرور السعودي استفسارا من شخص طرح استفسارا قال فيه، «هل يمكنني أن أوكل أحدا لاستخدام سيارتي لو كان يحمل مخالفات أو أن يكون اسمه موجودا في وثيقة السيارة؟» وفيما يلي، سنقدم لكم الرد على هذا الإستفسار، بالإضافة إلى الخطوات محددة للتحقق من صلاحية تراخيص القيادة بالمملكة العربية السعودية.

طريقه الإستعلام عن صلاحية رخصة القيادة

في هذا الإطار، يمكنك الإستفسار عن مدة صلاحية رخصة القيادة من خلال اتباع خطوات محددة تتمثل في الآتي:

يجب على المتقدم أن يقوم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر. بعد ذلك يجب على المتقدم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر. بعدها يتم النقر فوق قائمة الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك يمكن اختيار الإستعلام عن مدة صلاحية رخصة القيادة. بعدها، املأ المعلومات المطلوبة التي تظهر امامك من حيث إدخال رقم الهوية أو الإقامة. بعدها اختر نوع التقويم المطلوب، سواء كان هجريا أو ميلاديا. بعد ذلك يجب تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بك، وبعد ذلك قم بإدخال الكود الذي يظهر لك على الشاشة. وأخيرا يجب الضغط على خيار «عرض» وانتظر حتى يتم تحميل البيانات ويظهر تقرير عن السيارة.

طريقة تجديد رخصة السيارة

بخصوص عملية تحديث رخص القيادة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، قد بينت إدارة المرور الخاصة بالمملكة العربية السعودية، سلسلة من المراحل التي تتيح للمتقدم تجديد رخصة القيادة إلكترونيا عبر المنصة الإلكترونية أبشر، ويمكن أن يقوم المتقدم بجديد رخصة القيادة عبر منصة أبشر من خلال متابعة الخطوات التي سنذكرها خلال الآتي: