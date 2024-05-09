تردد قناة الرابعة العراقية 2024 على نايل سات وعرب سات بجودة HD

تردد قناة الرابعة العراقية 2024، من أكثر القنوات الفضائية التي ييحث عنها عدد كبير من الأشخاص من شتى الأعمار والجنسيات، والتي تهتم بعرض مباريات الفريق الوطني والبطولات العراقية المحلية هذا بجانب المسابقات الكروية التي تحظى على اهتمام وبحث عدد كبير من المشاهدين ، كما تهتم القناة أيضاً بعرض مجموعة كبيرة من المسلسلات العربية والتركية التي تنال على إعجاب الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة الرابعة العراقية 2024 على نايل سات وعرب سات ….

تردد قناة الرابعة العراقية الجديد 2024

حيث يمكنكم استقبال تردد قناة الرابعة العراقية 2024 والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش،زمجاناً بدون دفع اشتراك شهري أو سنوي، من خلال الترددات الآتية:

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11678.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

كما يمكنكم الإستمتاع بما تقدمه القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال ادخال التدد التالي:

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

خطوات استقبال تردد قناة الرابعة العراقية