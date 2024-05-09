اشلون استعلم عن اسمي.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة تم شملهم في برنامج الرعاية الاجتماعية في عموم العراق، وذلك لتمكين المستفيدين من الحصول على مبالغ الدعم المخصصة لهم في التوقيت المحدد، وتضم هذه القائمة جميع أولئك الذين تقدموا بطلبات للمنحة من مختلف المحافظات بهدف شراء السلع والخدمات التي يحتاجونها، وسوف نقوم في هذه المقالة بتقديم كافة التفاصيل حول آلية استفسار الأشخاص عن الفائزين بهذه المنحة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وذلك من أجل تسهيل وصول المستفيدين إلى الدعم المالي المقرر لهم، الذي يهدف إلى تعزيز ظروفهم المعيشية، و للاستعلام يرجى اتباع الخطوات التالية:

أولا يرجى الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي

من ثم الضغط على زر البحث ضمن منظومة هيئة الحماية الاجتماعية.

كتابة بيانات الاستعلام.

النقر على زر البحث.

متطلبات الاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة من المعايير الضرورية للأشخاص الراغبين في التسجيل للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق 2024، وتشمل هذه المعايير ما يلي:

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للأجور.

يُطلب أن تتألف عائلة المُتقدِم من عدد يزيد على ثلاثة أعضاء، بحيث لا يقل العدد الإجمالي عن أربعة أشخاص.

أن يكون الشخص المتقدم من ذوى الدخل الغير ثابت.

تقديم مستندات تثبت محل الإقامة.

نسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

شهادات الميلاد الخاصة بأفراد الأسرة.

الوثائق الخاصة بالراتب.

ينبغي أن يكون مقدم الطلب من حملة الجنسية العراقية ويعيش بشكل مستمر داخل حدود العراق.

أن يكون المتقدم خالياً من التملك لأي عقارات أو موجودات ثمينة.

يتوجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً وأن لا يزيد على ستين عاما.

من الضروري ألا يكون المتقدم للوظيفة موظفا في أحد الأقسام العملية التي تتبع للسلطات الحكومية.

يجب التأكيد على عدم وجود أي سجل تجاري مسجل باسمه.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية 2024

تشمل الفئات المدرجة ضمن قائمة المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لعام 2024 ما يلي: