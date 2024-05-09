برقمك القومي … استعلم عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024 والشروط اللازمة

معاش تكافل وكرامة مايو 2024، الذي أصبح من أهم مصادر الدخل للكثير من الأسر المصرية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وحرب غزة، وكانت وزارة التضامن الإجتماعي أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام والشروط اللازمة ….

استعلم عن معاش تكافل وكرامة مايو 2024

تسعى الحكومة المصرية برئاسة السيد عبد الفتاح السيسي على دعم المواطن المصري وتوفير حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين والأسر الغير قادرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، وأكدت الدكتورة “نيفين القباج” التي تشغل منصب وزيرة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاش تكافل وكرامة تيسيراً على عدد من المواطنين، وإليكم خطوات الإستعلام.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي.

ادخل على أيقونة معاش تكافل وكرامة

اكتب الرقم القومي المكون من 14 رقم.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”

سوف تظهر أمامك تفاصيل المعاش المقدم وحالة الطلب بالقبول أو الرفض.

ما هي شروط التقديم في معاش تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط يجب أو تكون متوافرة في الأشخاص الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت كالتالي: