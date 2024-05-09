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نحيف جديد يجنن.. مواصفات وسعر ايباد برو 2024 في الدول العربية بعد إعلان آبل عنه رسميًا
عشاق الأجهزة الذكية وتحديدًا أجهزة الآيباد يتساءلون في الوقت الحالي عن سعر ايباد برو 2024، والذي هو واحدة ضمن الأجهزة المطروحة مؤخرًا والتي تُقدم للمستخدم تجربة مثالية خصوصًا أنه واحدة من ضمن أجهزة آبل الأنحف من حيث السُمك إن لم يكن أنحف أجهزتها، ونتابع معكم سعر الجهاز بالوطن العربي وبعضًا من مواصفاته، فكونوا معنا.
سعر ايباد برو 2024
يُعتبر جهاز ابل ايباد برو 2024 واحدة من أنحف الأجهزة التي أنتجتها شركة أبل، والذي تم الإعلان عن الجهاز في شهر مايو 2024 الجاري، ويأتي الهاتف بمزايا وتحسينات تمنح المستخدم تجربة مثالية مُمتعة، وحسب المُعلن فإن الأسعار في الدول العربية تأتي على النحو التالي:
- السعر بالدولار يبدأ من مبلغ 1150 دولار أمريكي لمقاس 11 بوصة، بينما مبلغ 1500 دولار لمقاس 13 بوصة.
- السعر في مصر 57500 جنيه للنسخة 11، بينما سعر 75000 جنيه للنسخة 13.
- السعر في السعودية يبدأ من أول 4400 ريال وحتى 8400 ريال على حسب النسخة وسعة الجيجا.
- السعر في الإمارات من سعر 4200 درهم إماراتي وإلى مبلغ 9500 درهم إماراتي.
- السعر في الجزائر بمبلغ 155000 دينار وإلى مبلغ 205000 دينار جزائري.
مواصفات ايباد برو 2024
وضحنا لكم سعر ايباد برو 2024 في بعض الدول العربية، وبالنسبة لبعض مواصفات الايباد فهي على النحو التالي:
- الجهاز يتوفر بمقاسين 11 بوصة وأيضًا 13 بوصة.
- وزن الايباد 444 جرام وسمك 5.3 ملم لمقاس 11، بينما وزن 579 جرام للسمك 5.1 ملم لمقاس 13.
- نوع شاشة الايباد ultra retina tandem oled، وبكقافة بيكسلات 462 للبوصة.
- معالج الايباد هو المعالج الجديد آبل m4، والذي به تسعة أنوية في نسخة و10 في النسخة الثانية.
- متوفر الجهاز باللون الفضي واللون الأسود.
- الكاميرا الخلفية للجهاز دقتها 12 ميجا بكسل.
- يدعم الجهاز لعدد من المستشعرات وهي البوصلة والجيروسكوب والتسارع والتقارب.