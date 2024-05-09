“اعرف من هنا”.. الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني 2024
الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري
أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني 2024، حيث ينشغل الكثيرون بالتعرف على آلية الاطلاع على قائمة المستفيدين قبيل موعد إصدار القرض، وذلك عن طريق بنك القاهرة عمان، ومن المزمع أن تكون هذه الترتيبات ضمن الدفعة الأخيرة المقررة، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القرض تختلف بين المستحقين تبعًا لعدد سنين الخدمة والرتبة العسكرية لكل فرد.
الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري 2024
أفادت وزارة الدفاع عن كيفية الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري 2024، الذي يمنح من القيادة العليا لكافة العاملين بالجيش بهدف تسهيل حصولهم على أماكن سكن تناسب متطلباتهم، ومع توفر إرشادات التسجيل وتقديم الطلبات من خلال سلسلة من الإجراءات التالية:
- قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية.
- يتوجب كتابة الرقم الوطني الخاص بالمتقدم.
- من ثم إدخال الرقم العسكري في المكان المحدد له.
- اختيار خانة “الاستعلام”.
- ستعرض أمامك لائحة تحتوي على قائمة المستحقين للقرض العسكري للشهر الجاري من مايو.
شروط الحصول على الإسكان العسكري الأردني
حددت هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من المعايير والشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الإسكان العسكري في الأردن لعام 2024، والتي تتمثل فيما يلي:
- يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم للحصول على السكن العسكري عضواً في الجيش الأردني.
- السكن الخاص بالجيش يقتصر على استخدام أفراد العسكرية الذين تزوجوا ولهم عوائل.
- يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أية عقارات أخرى في داخل الأراضي الأردنية.
- يمتلك طالب السكن تاريخ ائتماني يثبت قدرته على سداد الأقساط المالية للقرض.
- ثبوت احتياج المتقدم إلى الإسكان العسكري.
- انتهاء المدة الخدمية المقررة للفرد الذي يخدم ضمن صفوف الجيش.
الأوراق المطلوبة للتقديم
لتقديم طلب للحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن 202، يتوجب عليك إعداد بعض الوثائق الضرورية، التي تتكون من الآتي:
- نسخة فردية من وثيقة التقاعد تُمنح للأشخاص المتقاعدين ويمكن للمعني استلامها من الهيئة المسؤولة.
- صورة من تفاصيل الأجر الحالي للشخص المُقدم على الطلب، وذلك في حال كان غير متقاعد، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة من خلال وزارة المالية.
- صورة من شهادة التخرج لمقدم الطلب.
- صورة ملونة مطابقة لبطاقة الهوية الشخصية الخاصة بالمتقدم مطلوبة للتقديم.
- نسخة من وصل دفع الرسوم اللازمة لعملية التسجيل أو إيصال الاشتراك.