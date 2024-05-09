“اعرف من هنا”.. الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني 2024

أعلنت القوات المسلحة الأردنية عن الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري الأردني 2024، حيث ينشغل الكثيرون بالتعرف على آلية الاطلاع على قائمة المستفيدين قبيل موعد إصدار القرض، وذلك عن طريق بنك القاهرة عمان، ومن المزمع أن تكون هذه الترتيبات ضمن الدفعة الأخيرة المقررة، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة القرض تختلف بين المستحقين تبعًا لعدد سنين الخدمة والرتبة العسكرية لكل فرد.

الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري 2024

أفادت وزارة الدفاع عن كيفية الاستعلام عن أسماء مستحقي قرض الإسكان العسكري 2024، الذي يمنح من القيادة العليا لكافة العاملين بالجيش بهدف تسهيل حصولهم على أماكن سكن تناسب متطلباتهم، ومع توفر إرشادات التسجيل وتقديم الطلبات من خلال سلسلة من الإجراءات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمديرية الإسكان والأشغال العسكرية

يتوجب كتابة الرقم الوطني الخاص بالمتقدم.

من ثم إدخال الرقم العسكري في المكان المحدد له.

اختيار خانة “الاستعلام”.

ستعرض أمامك لائحة تحتوي على قائمة المستحقين للقرض العسكري للشهر الجاري من مايو.

شروط الحصول على الإسكان العسكري الأردني

حددت هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة مجموعة من المعايير والشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الإسكان العسكري في الأردن لعام 2024، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون الشخص الذي يتقدم للحصول على السكن العسكري عضواً في الجيش الأردني.

السكن الخاص بالجيش يقتصر على استخدام أفراد العسكرية الذين تزوجوا ولهم عوائل.

يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك أية عقارات أخرى في داخل الأراضي الأردنية.

يمتلك طالب السكن تاريخ ائتماني يثبت قدرته على سداد الأقساط المالية للقرض.

ثبوت احتياج المتقدم إلى الإسكان العسكري.

انتهاء المدة الخدمية المقررة للفرد الذي يخدم ضمن صفوف الجيش.

الأوراق المطلوبة للتقديم

لتقديم طلب للحصول على قرض الإسكان العسكري في الأردن 202، يتوجب عليك إعداد بعض الوثائق الضرورية، التي تتكون من الآتي: