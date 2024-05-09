MAZLA.. الاستعلام spa.gov.iq عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

ينتظر جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي تمثل لهم أهمية كبيرة جدا منوع من الدعم الذي يقدم لهم من قبل وزارة العمل يساعدهم على ظروف المعيشية في ظلا تدهر الأحوال الاقتصادية غلاء الأسعار، ولا شك أن وزارة العمل تسعى في إتمام الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، لذلك قد صرح وزير العمل [مور هامة تدل على سعي الوزارة في إتمام الوجبة الجديدة من وجبات الرعاية و سعيها الشديد في تحديد موعد صرف هذه الوجبة، ومن خلال الأسطر التالية نكشف عن تصريحات الوزارة والاستعلام عن اسماء الوجبة الأخيرة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

استعلم عن اسماء الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط على نظام الحماية الاجتماعية.

اختر برامج الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل.

أدخل جميع البيانات المطلوبة، وحدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

بعد التأكد من صحة البيانات اضغط على استعلام.

يعرض لك جميع البينات المتعلقة بالوجبة السابعة لحالة المستعلم، كما يمكنك تحميل الكشوفات للاستعلام عن اسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

صرحت وزارة العمل عن استعدادها لإعلان الوجبة السابعة من وجبات الرعاية الاجتماعية، كما صرح وزير العمل أن إعلان وزارة العمل لموعد وأسماء الوجبة الأخيرة من وجبات الرعاية الاجتماعية متوقف على اعتماد الحكومة ووزارة المالية لمبالغ الدعم، وأن وزارة المالية على استعداد لتوفير هذه المبالغ في الوقت المحدد.