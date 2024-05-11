اجعل أطفالك يمرحون... اضبطها الآن || تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 || وسلي طفلك ببرامج مفيدة

يبحث الكثير من الآباء والامهات عن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024، حيث تقدم القناة برامج وفقرات جميلة ومميزة للأطفال، فتعمل على تنمية مهارات الأطفال وتثقيفهم بأمور مفيدة من خلال هذه البرامج، كما تمتاز القناة بتنوع محتواها في جميع المجالات العلمية والثقافية والترفيهية مما يجعل الأطفال أكثر تعلق بها، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم تردد القناة وأهم مميزاتها.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

اضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال بإضافة تردد القناة الجديد، حيث يتوفر تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات بصور مجانية وبجودة عالية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة عرب سات

كما يتوفر تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي العرب سات من خلال إضافة إلى جهاز الاستقبال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة للأطفال

تتميز قناة الجنة بالعديد من المميزات التي تجعلها تتفوق على كثير من قنوات الأطفال، حيث أن القناة تتميز بتقديم محتوى متنوع في المجالات التعليمية، حيث تعرض القناة برامج تعليمية مسلية لتعليم اللغة والرياضيات والعلوم، وتقدم أيضا محتوى ترفيهي تقدم من خلاله أغاني وأناشيد، ومسرحيات كوميدية وبرامج مسابقات، كما انها تقدم محتوى ثقافي، فتقوم القناة بتقديم من خلاله برامج ثقافية وتاريخية وعلمية.

تعمل هذه البرامج على غرس القيم النبيلة في الأطفال وتعليمهم أشياء جميلة بطريقة سهلة وميسرة ومسلية.