رابط التقديم في سيت سكنات عدل 3 aadl.com.dz وتِلك هي خطوات التسجيل على السكنات

ينتظر مواطني الجزائر على أحر من الجمر فتح التسجيل في اكتتاب سكنات عدل 3، ولا يوجد أي جديد حول موعد فتح الموقع وبداية التسجيل، ولكن مع توضيح محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة أسعار السكنات، أُثير الجدل من جديد وبدأ المواطنين بالبحث عن رابط التسجيل وتفاصيل الاكتتاب، ونوضح لكم آخر ما لدينا بشأن المشروع، فكونوا معنا.

اكتتاب سكنات عدل 3

مشروع سكنات عدل 3 هو المشروع الثالث من الوحدات السكنية للبيع بالإيجار والتي تقدمه الحكومة الجزائرية للمواطنين والمواطنات، ومفترض أن التسجيل على هذا المشروع يبدأ وبعدها يبدأ المواطنين في تقديم الطلبات عبر الوكالة الوطنية للسكن “عدل” ويُعبأ من يرغب في الحصول على وحدة استمارة التقديم ومن تتوافر به الشروط تنزل له الوحدة.

وحتى اللحظة الحالية التسجيل في السكنات غير متاح، حيث الموعد غير مُعلن بعد، ولكن سبق أن صرح رئيس الجمهورية بوقت سابق أن التسجيل سيكون متاح خلال عام 2024، أي ربما أيام قليلة أو شهور قليلة ويتم إتاحة التسجيل، وحينها يتوجب عليك القيام ما يلي:

زيارة موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وكالة عدل .

. اختيار سكنات عدل 3 والتي ستكون متاحة عند إتاحة التقديم.

ملأ استمارة التسجيل، ثم تقديم.

أسعار سكنات عدل 3

لم يتم طرح مشروع سكنات عدل 3 إلى الوقت الحالي، ولكن بناء على تصريح سابق لوزير السكن والمدينة الجزائري، فإن أسعار السكنات في المشروع الثالث ستشهد ارتفاع عن أسعار الاكتتاب الأول والثاني، وهُنا الزيادة بسبب ارتفاع تكلفة السكنات بعد رفع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وغيرها من مواد التشييد.