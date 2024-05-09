“قدم الآن” رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

بدأ عدد كبير من الشباب خلال الساعات الأخيرة في البحث عن رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة الشباب المقبل على الزواج وعدد من الأسر المصرية الغير قادرين على سد مصاريف الإيجار الحديث خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة وإليكم رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024، والشروط اللازمة ….

رابط حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

ويمكنكم بكل سهولة التسجيل لحجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان .

اضغط على زر الاستعلام عن طلبات التخصيص.

اضغط على المحافظة التي ترغب في التقديم إليها.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من إدخال الإسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف.

تأكد من رفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

اضغط على أيقونة “تسجيل”.

في حالة الموافقة على الطلب سوف يتم ارسال رسالة نصية تفيد الموافقة على طلبك ويجب أن تكون ملتزم بالشروط الآتية:

شروط التقديم في حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت الحكومة المصرية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الراغبين في الحصول على شقق الاسكان الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

ألا يكون المتقدم حصل على وحدة سكنية من شقق الإسكان الإجتماعي.

ألا يزيد دخل المتقدم الشهري عن 6000 جنيه للأعزب وعن 8000 جنيه للمتزوج.

المستندات المطلوبة للتقديم في شقق الاسكان الإجتماعي