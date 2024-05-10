جهز نفسك.. جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2024 جداول سادسة ابتدائي القاهرة والقليوبية وبعض المحافظات
مع بداية شهر مايو الجاري بدأ يبحث العديد من طلاب المدارس عبر محركات البحث على الإنترنت، بما في ذلك محرك بحث جوجل، عن جدول الإمتحانات بما في ذلك جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي أخر العام 2024، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية عن جداول امتحانات صفوف النقل والشهادات العامة والإعدادية، ومن خلال موقعنا الإخباري البديل نيوز سنوضح تفصيلياً جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى.
جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2024
أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإمتحانات نهاية العام سواء كانت للصفوف النقل أو الشهادات وفقاً للقواعد والضوابط المحددة التي تؤكد عدم خروج أسئلتها عن المنهج والدروس المقررة، هذا بالإضافة إلى احتواء الورقة الإمتحانية على س و ج مباشرة على مستوى الطالب المتوسط الذي يحاول الفهم وليس الحفظ فقط، وستنطلق امتحانات 6 ابتدائي في الفترة ما بين اليوم الخميس 9 مايو وحتى منتصف الشهر نفسه.
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة
|اليوم
|المواد
|الخميس 9 مايو 2024
|اللغة العربية والتربية الدينية
|الأحد 12 مايو 2024
|العلوم والمهارات المهنية
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الإنجليزية
|الخميس 16 مايو 2024
|الرياضيات، وICT
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة
|اليوم
|المواد
|الخميس 9 مايو 2024
|اللغة العربية، والتربية الدينية
|الأحد 12 مايو 2024
|العلوم، والمهارات المهنية
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|الدراسات الاجتماعية ومادة E
|الخميس 16 مايو 2024
|الرياضيات، وICT
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القليوبية
|اليوم
|المادة
|السبت 11 مايو 2024
|اللغة العربية
|الأحد 12 مايو 2024
|العلوم – مهارات مهنية
|الإثنين 13 مايو 2024
|اللغة الإنجليزية – التربية الدينية – مهنية
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|الرياضيات – I c t
|الأربعاء 15 مايو 2024
|الدراسات الاجتماعية
جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة أسيوط
|اليوم
|المواد
|الخميس 9 مايو 2024
|اللغة العربية، والتربية الدينية
|الأحد 12 مايو 2024
|العلوم، والمهارات المهنية
|الثلاثاء 14 مايو 2024
|انجليزي – دراسات اجتماعية
|الخميس 16 مايو 2024
|الرياضيات، وICT