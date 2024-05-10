جهز نفسك.. جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2024 جداول سادسة ابتدائي القاهرة والقليوبية وبعض المحافظات

مع بداية شهر مايو الجاري بدأ يبحث العديد من طلاب المدارس عبر محركات البحث على الإنترنت، بما في ذلك محرك بحث جوجل، عن جدول الإمتحانات بما في ذلك جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي أخر العام 2024، وقد أعلنت مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية عن جداول امتحانات صفوف النقل والشهادات العامة والإعدادية، ومن خلال موقعنا الإخباري البديل نيوز سنوضح تفصيلياً جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الأخرى.

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي الترم الثاني 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الإمتحانات نهاية العام سواء كانت للصفوف النقل أو الشهادات وفقاً للقواعد والضوابط المحددة التي تؤكد عدم خروج أسئلتها عن المنهج والدروس المقررة، هذا بالإضافة إلى احتواء الورقة الإمتحانية على س و ج مباشرة على مستوى الطالب المتوسط الذي يحاول الفهم وليس الحفظ فقط، وستنطلق امتحانات 6 ابتدائي في الفترة ما بين اليوم الخميس 9 مايو وحتى منتصف الشهر نفسه.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القاهرة

اليوم المواد الخميس 9 مايو 2024 اللغة العربية والتربية الدينية الأحد 12 مايو 2024 العلوم والمهارات المهنية الثلاثاء 14 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية ومادة اللغة الإنجليزية الخميس 16 مايو 2024 الرياضيات، وICT

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الجيزة

اليوم المواد الخميس 9 مايو 2024 اللغة العربية، والتربية الدينية الأحد 12 مايو 2024 العلوم، والمهارات المهنية الثلاثاء 14 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية ومادة E الخميس 16 مايو 2024 الرياضيات، وICT

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 القليوبية

اليوم المادة السبت 11 مايو 2024 اللغة العربية الأحد 12 مايو 2024 العلوم – مهارات مهنية الإثنين 13 مايو 2024 اللغة الإنجليزية – التربية الدينية – مهنية الثلاثاء 14 مايو 2024 الرياضيات – I c t الأربعاء 15 مايو 2024 الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة أسيوط