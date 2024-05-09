أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة.. تكشف التأمينات الاجتماعية عن خطوات الأستعلام 2024

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، تعلن التأمينات الاجتماعية عن اسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة لدفعة مايو، بينما أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء المواطنين من خلال الموقع الذي قامت وزارة التأمينات الاجتماعية بتوفيرها، بالإضافة إلى ذلك أعلنت وزارة العمل عن موعد صرف التأمينات الاجتماعية من الوجبة الأخيرة في الشهر الحالي.

أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لكي يتمكن المواطنون من الاستعلام عن أسماء المستحقين في الرعاية الإجتماعية الوجبة السابعة للعام الحالي 2024، لابد من التوجه الى الموقع التي قامت الوزارة بتخصيص حتى تتمكن من الاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وتشمل خطوات الاستعلام كالنحو التالي:

اولا، قم بالانتقال الى منصة مظلتي لهيئة الحماية الاجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابط اضغط هنا.

ثانيا،وبعد ذلك قم بتحديد الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية.

ثالثاً، انقر فوق خيار الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

رابعاً، قم بالنقر فوق أيقونة المحافظة التابع لها الفرد.

خامساً، قم بكتابة الرقم الوطني والاسم الرباعي للمواطن الرغبة في الاستعلام في الحقول المخصصة لها.

سادساً، قم بالنقر فوق أيقونة البحث.

في النهاية، سوف تظهر لك كافة التفاصيل حول أسماء المستحقين الوجبة الأخيرة في الرعاية الإجتماعية.

موعد ظهور أسماء المشمولين بالعراق

يقوم العديد من المواطنين بالتسجيل على الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية، بينما يؤدي ذلك إلى تأخر موعد ظهور أسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة، وذلك نتيجة لعدد المواطنين الذين قاموا بالتسجيل، مما تهتم الوزارة بتوفير الدعم للمواطنين المستحقين، لذلك تحرص على مراجعة كافة الأوراق والمستندات التي يقوم المواطن بتقديمها، أثناء تقديم الطلب على الرعاية الاجتماعية.