“ارتفاع جنوني للدولار” سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء “بغداد وأربيل” سبق سعر البنك بكتير

تغير مستمر في سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء، والذي أصبح يتغير باستمرار في الفترة الأخيرة، هذا الذي يدفع الكثير إلى شراء الدولار وادخاره، حيث إن هذا الامر يسبب نتيجة عكسية، فقد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار أكثر مما هم عليه، وللحد من ارتفاع الدولار امام الدينار لابد أن نسعي لتقليل العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار، ومن خلال مقالنا نبين عوامل زيادة الدولار وطرق الحد منها، وكذلك أسعار الدولار في السوق والبنوك العراقية.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم في السوق السوداء

شهد اليوم الخميس 9 مايو 2024 ارتفاع في سعر الدولار في السوق السوداء، حيث سجل اليوم سعر 100 دولار مقابل الدولار في مدن العراق وبورصة الكفاح والحارثية في بغداد الأسعار التالية:

سجل اليوم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد، وبورصة الكفاح 146,100 دينار لكل دولار.

كما سجل اليوم سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البصرة 146,000 دينار.

وشهد اليوم سعر الدولار في أربيل سعرا 146,050 دينار لكل دينار.

ووصل سعر الدولار في السوق في كركوك إلى 146,000 دينار لكل دينار.

أما في السليمانية فقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء نحو 146,000 دينار لكل دولار.

سعر 100 دولار في العراق اليوم

سجل اليوم الخميس 9 مايو 2024 سعر الدولار أما الدينار 131000 دينارا لكل 100 دولار في البنك المركزي العراقي، حيث بلغ الفارق بين سعر الدولار في البنك والسوق السوداء نحو من 150دينار لكل دولار، حيث يعود اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار في السوق السوداء وسعره في البنك المركزي العراقي إلى عدة عوامل والتي منها، نقص العملة الأجنبية، ومنها أيضا القيود التي يفرضها البنك المركزي على بيع الدولار للأفراد والشركات، كما أن بعض المستثمرين يقوم بشراء الدولار من البنك بسعر منخفض ثم يقوم ببيعه في السوق.

وللحد من ذلك لابد أن تسعى الحكومة العراقية من تنوع الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والحد من المضاربة التي يفعلها البعض كما أنها لابد أن تسعى إلى تعزيز قيمة الدينار من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.