وزارة المالية… تعلن عن موعد صرف رواتب شهر مايو لعام وما هي حقيقة زيادة الرواتب2024″…. هنا

موعد صرف رواتب شهر مايو 2024، بعد الإعلان عن حقيقة زيادة مرتبات شهر مايو لرسائل الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد صرف الزيادة في شهر مايو من العام الحالي 2024، بينما كشفت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف متأخرات شهر أبريل السابق ومواعيد صرف معاش شهر مايو الجديد.

متي موعد صرف رواتب شهر مايو 2024

استناداً على تصريحات وزارة المالية المصرية يتم بدء صرف الرواتب للموظفين وأصحاب المعاشات في شهر مايو من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، كما يتم صرف المتأخرات من شهر أبريل في أيام 8 و 9 و 12 من شهر مايو، وذلك تحت بند رفع الحد الأدنى للإجور، التي قامت وزارة المالية بتطبيقها من بداية الشهر الحالي، والتي تتماثل كالتالي:

يتم صرف 6000 جنيه مصري لموظف الدرجة السادسة.

بينما يتم صرف 6500 جنيه مصري لموظفي الدرجة الرابعة

7500 جنيه للعاملين الدرجة الثانية.

كما يتم صرف 8000 للعاملين بقدركه الاولى أو ما شبه.

ويتم صرف 8200 جنيه للموظفين درجة المدير العام أو ما يعادل.

يتم صرف لاصحاب الدرجة الوظيفية الممتازة او العالية 10200 جنيه بعد الزيادة

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2024

تحرص وزارة المالية على توفير كافة التساهيل للموظفين وأصحاب المعاشات أثناء صرف الرواتب الشهرية التي خصصت لهم كل شهر، كما تحرص علي أطلاق موعد صرف رواتب شهر مايو 2024 في الأوقات المحددة، بينما أتاحت إمكانية صرف مرتبات شهر مايو 2024 من إحدى الطرق التالية: