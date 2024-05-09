عاجل| تراجع في أسعار الذهب اليوم الخميس 9 مايو 2024 أعرف سعر عيار 21 اليوم

في يوم الخميس، شهد سعر الذهب المحلي تراجعًا طفيفًا، وذلك نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، ومع ذلك، فإن تأثير سعر أونصة الذهب العالمي، الذي يتداول في نطاق محدد من التداولات، بقي حيادي بشكل كبير، ولكن دعونا نستعرض معكم ما هو متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم وكذلك توقعات بأسعار المعدن الأصفر الايام المقبلة.

أسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 21:

افتتح التداول عند 3080 جنيه للجرام.

وفي الوقت الحالي يتداول عند 3070 جنيه للجرام.

انخفض سعر الذهب بمقدار 10 جنيهات مقارنة باليوم السابق.

سجل سعر الذهب عيار 24 يسجل 3531 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 يسجل 2649 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 14 يسجل 2060 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب 24720 جنيها.

توقعات أسعار الذهب

تراجع سعر الدولار حيث أنه شهد تراجع سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

بينما سجل الدولار حاليًا بمتوسط 47.45 جنيه للدولار.

يعتبر تحليل جولد بيليون هبوط الدولار سببًا في تراجع أسعار الذهب.

تحركات سعر أونصة الذهب العالمي:

لم تؤثر تحركات سعر أونصة الذهب العالمي على السعر المحلي بشكل ملحوظ.

ضعف الطلب المحلي يساهم في تراجع مستويات الأسعار.

سعر الذهب في مصر

توقعات بشأن المعدن الأصفر الأيام المقبلة:

من المتوقع ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية مع اقتراب عيد الأضحى.

ينتهي غدًا موعد مبادرة زيرو جمارك، والتي قد تؤثر على الطلب المحلي على الذه

بينما سجل معدل التضخم السنوي تراجعًا ليصل إلى 32.5% في أبريل.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية:

تحركات أونصة الذهب العالمي تحركات عرضية مع توقعات للتغيير قريبًا.

سعر الذهب المحلي كما يستهدف المستوى 3050 جنيه للجرام في حال استمرار التراجع.

على الرغم من التراجع الحالي في أسعار الذهب المحلية، إلا أن هناك توقعات بارتفاع الطلب خلال الفترة القادمة كما سيبقى الترقب مستمرًا لرصد التطورات في الأسواق العالمية وتأثيرها على الأسعار المحلية.