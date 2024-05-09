“ابسطي طفلك” تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات وعرب سات مع خطوات استقبالها على مختلف أجهزة الاستقبال

يرغب الكثيرون في معرفة تردد قناة طيور الجنة الجديد، حيث تم البحث عن هذه القناة بشكل متزايد عنها خلال هذه الفترة، لأنها أصبحت من أفضل أنواع قنوات الأطفال والأكثر تفضيلا على القنوات الأخرى، يعود ذلك لأنها تقدم عدة برامج ممتعة وأغاني شيقة للأطفال، بالإضافة إلى الأناشيد التي تساعد على تنمية مهاراتهم العقلية والقيم العالية التي تساعد على تعليم الطفل كل ما هو إيجابي، وأصبحت من ضمن القنوات المشهورة التي سوف نتحدث عن ترددها الجديد الذي تم تغييرة هذا العام، بالإضافة إلى المميزات التي ميزتها عن القنوات الأخرى تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

بدأت أولياء الأمور تبحث عن تردد هذه القناة لتسلية أطفالهم ومعرفة قناة مليئة بالقيم الأخلاقية وأروع الأغاني المميزة، بالإضافة إلى غرس التعاليم الدينية وتعليم منهج القراءة والكتابة والحروف الحسابية والأرقام الحسابية، كما أنها مجانية لا تحتاج إلى اشتراكات مالية متاحة طول اليوم بمستوى متميز وبرامج متنوعة، لذلك سنذكر لكم تردد قناة طيور الجنة على النايل سات، حيث أن هناك ترددين لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، كما أن هناك تردد أيضا للقناة على القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

يتم استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11274.

كذلك معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد ثاني لقناة طيور الجنة على نايل سات

يوجد تردد آخر لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، وهو كالآتي:

التردد: 11258.

كذلك معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كما معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات من خلال استخدام التردد الآتي:

التردد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 30000.

خطوات تحميل قناه طيور الجنة على أجهزة الاستقبال

يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة على مختلف الأقمار الصناعية السالف ذكرها باتباع الخطوات التالية: