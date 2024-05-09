ثبتها حالاً.. القنوات المفتوحة الناقلة لنزال #RingofFire… موعد النزال الأسطوري بين تايسون فيوري

القنوات المفتوحة الناقلة لنزال #RingofFire، تم الكشف عن مسابقة جديدة من قِبل تركي آل الشيخ عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك إنستجرام”وأعلن آل الشيخ عن الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 375 ألف ريال سعودي والتي تعادل تقريبا 100 ألف دولار لمن يتوقع الفائز في النزال الأسطوري بين تايسون فيوري وOleksandr Usyk،

هذه المسابقة تعتبر فرصة رائعة لعشاق المصارعة للاستمتاع بالتوقعات والمنافسة والحصول على فرصة للفوز بجائزة كبيرة، ويمكن للمشتركين في المسابقة تقديم توقعاتهم بشكل مجاني من خلال المشاركة عبر الوسائل الرسمية التي حددها تركي آل الشيخ.

القنوات المفتوحة الناقلة لنزال #RingofFire

هذا النزال يشكل واحداً من أبرز المعارك في تاريخ بطولة الوزن الثقيل، حيث سيشهد وجود أكثر من أربعة أحزمة على المحك للمرة الأولى في تاريخ هذه الفئة الرياضية المميزة يعد هذا النزال الأول على لقب بطولة الوزن الثقيل منذ ما يقرب من ربع قرن، مما يزيد من حماس الجماهير وتوقعاتها لهذا الحدث الكبير يتنافس في هذا النزال اثنين من أساطير الملاكمة في فئة الوزن الثقيل، وهما تايسون فيوري وOleksandr Usyk ومن المقرر أن يقام هذا النزال الناري يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

تردد القنوات الناقلة

هذه البيانات توفر للمشاهدين الفرصة لمتابعة النزال على قناة SSC 3 بسهولة ويسر، حيث يمكن ضبط أجهزتهم بسرعة للتمتع بالبث المباشر للحدث الرياضي المثير باستخدام هذه الإعدادات يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمتابعة جميع لحظات النزال والتشجيع على المتسابقين من راحة منازلهم دون أي عناء، سيتم بث نزال مهم على قناة SSC 3 والتي يمكن مشاهدتها عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام الإعدادات التالية: