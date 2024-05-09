مواجهات نارية.. موعد بطولة الملاكمة نزال RingofFire والقنوات الناقلة

موعد بطولة الملاكمة نزال RingofFire، لمحبي المصارعة الحرة يعتبر عرض باكلاش 2024 واحدا من أهم الأحداث في عالم المصارعة، يبحث الكثيرون عن أبرز النزالات والتفاصيل المثيرة لهذا الحدث المنتظر للمرة الأولى في تاريخه، سيتم عقد عرض باكلاش خارج الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيقام في فرنسا

تعتبر فرنسا مكان مميز لاستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير، حيث يمتلك معجبو المصارعة في هذا البلد شغف خاص بالرياضة وتحظى المصارعة بقاعدة جماهيرية كبيرة، هناك سيتم تنظيم العرض بشكل استثنائي ومميز لتلبية توقعات الجماهير الفرنسية والعالمية.

موعد بطولة الملاكمة نزال RingofFire

من المقرر أن ينطلق عرض باكلاش 2024، وسيقام الحدث في صالة LDLC بفرنسا ستبدأ الفعاليات في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت السعودية ومصر وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

سيكون هذا الحدث الرياضي المميز فرصة رائعة لعشاق المصارعة للاستمتاع بأفضل النزالات والمباريات الحماسية بين نجوم المصارعة العالميين، ومع إقامة العرض في فرنسا يمكن للجماهير الفرنسية والعالمية الحضور والاستمتاع بتجربة مميزة واستثنائية.

من المتوقع أن تكون الطاقة والحماس عاليين في هذا الحدث، حيث ستشهد الصالة الكثير من المشاهد الرائعة والتفاعلات الحماسية من الجماهير ومن المؤكد أن يتم الإعلان عن قائمة النزالات و المصارعين المشاركين في الأيام القليلة المقبلة مما يزيد من ترقب الحدث.

تردد القنوات الناقلة لعرض باكلاش 2024

سوف يتم عرض نزال على SSC 3 حيث يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية: