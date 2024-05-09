موعد عيد الأضحى المبارك 2024 تونس.. وأيام العطلات الرسمية

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 تونس، عيد الأصحى من أهم الأعياد عند المسلمين والذي أمر فيه الله سبحانه وتعالى أن يذبح فيه أضحية من الحيوانات كما ضحى سيدنا ابراهيم عليه السلام، ليعد من المناسبات الدينية التي تحتفل بها الأمة الإسلامية في شتى أنحاء العالم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد عيد الاضحى المبارك 2024 تونس.

موعد عيد الأضحي في تونس لعام 2024

ينتظر الكثير من المسلمين قدوم عيد الاضحى المبارك، الذي بدأت تتزايد عنه عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والذي يأتي بعد تحديد موعده بعد استطلاع رؤية هلال ذي الحجة ولكن يتم تحديد ذلك فلكياً، ومن المقرر أن يكون عيد الأضحى في الأحد الموافق 16 يونيو وينتهي الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

وأعلنت الحكومة التونسية عن أن إجازة عيد الأضخى سوف يكون بداية من يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو، ويحتفل الشعب التونسي بعيد الأضحى المبارك بالعديد من العادات والتقاليد الخاصة والتي تعكس الهوية والثقافة الدينية للبلاد.

عادات وتقاليد الشعب التونسي في عيد الأضحى 2024

حيث يجتمع المسلمون في تونس صباح عيد الأضحى والساحات لأداء صلاة العيد ، ويضحي المسلمون في تونس بالأضاحي ويقومون بتوزيع اللحوم على الأهل والفقراء والمحتاجين، ثم تبدأ الزيارات والتي تشعر المسلم بفرحة العيد عندما يجد أقاربه وأصدقاءه مجتمعين لزيارته ويتناولوا وجبة الغذاء والتجمعات الأسرية والعائلية التي تشعر الفرد بفرحة وبهجة عيد الأضحى.