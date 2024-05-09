“مين هي شيكا” تردد قناة وناسة الجديد 2024 عبر القمر الصناعي لمتابعة أجمل الأغاني و الأفلام الكرتونية

تردد قناة وناسة الجديد 2024 تمكنت قناة وناسة للمحتوي الطفولي من جذب قلوب المشاهدين من مختلف أرجاء العالم، وبذلك بسبب ما تقدمة من محتوي متنوع ما بين الأغاني الطفولية والأفلام الكرتونية و المغامرات المشوقة، غيرهم من العروض المختلفة التي تجذب انتباه الأطفال، ولهذا تجد البحث عن تردد القناة متواجد بصورة مستمرة، فإذا كنت من الباحثين عن الإحداثيات الجديدة وخطوات استقبالها عبر جهاز الريسيفر عليك بمتابعة التقرير التالي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

الكثير من الأباء والأمهات يرغبنا في توفير بيئة مناسبة لأطفالهم من أجل قضاء وقت ممتع وشيق دون ضجر، وهذا ما دافعهم في البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 ، فهي من أولي القنوات الفضائية الطفولية التي تحرص على تقديم محتوي متنوع بمؤثرات جاذبة يمكن للأطفال التفاعل معها بسهولة ويسير، إلى جانب مراعاة أخلاقيات الدين الإسلامي و المبادئ السليمة في ظل تواجد الكثير من المحتوي الغير أخلاقي المتغلغل وسط الكثير من القنوات الطفولية الأولي.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024

من ضمن المميزات التي ساعدت في ارتقاء قناة وناسة على القنوات الأخري التي تعمل في نفس الإطار الطفولي، هي تواجدها على مختلف الأقمار الصناعية سوء كان القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات، ويأتي تردد قناة وناسة نايل سات كالأتي:

اسم القناة : قناة وناسة.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل التزميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

إحداثيات قناة وناسة عبر القمر الصناعي عرب سات

قناة وناسة تقدم محتواها بصور مجانية تمامًا، وبصورة مستمرة لمدة 24 ساعة متواصل دون انقطاع أو تشويش، بعيدة كل البعد عن الفواصل الإعلانية المملة، يمكن استقبال تردد قناة وناسة عبر عرب سات وفق التردد الأتي: