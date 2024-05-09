هتكسب 100 ألف دولار.. رابط الاشتراك في مسابقة نزال #RingofFire تركي آل الشيخ

في الساعات الأخيرة، يتجه العديد من الأفراد نحو مشاركة رابط الاشتراك في مسابقة نزال #RingofFire، التي أعلن عنها المستشار ترك آل شيخ، حيث يتوقعون التنبؤ بالفائز في نزال الأبطال RingofFire بهدف الفوز بجائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، ومن خلال هذا المقال ستكتشف كيفية الاشتراك في هذه المسابقة،

يعتبر الاشتراك في مسابقة توقعات نزال الأبطال RingofFire سهلاً للغاية يمكن للمشاركين الوصول إلى رابط الاشتراك عبر الإنترنت، حيث يجب عليهم ملء نموذج التسجيل بالمعلومات اللازمة مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني بعد ذلك يتم تقديم التوقعات للفائز في النزال المحدد مع الأخذ في الاعتبار لوائح المسابقة والشروط.

رابط الاشتراك في مسابقة نزال #RingofFire

يمكن الآن الاشتراك في مسابقة توقعات نزال الأبطال من خلال زيارة الموقع الرسمي للمسابقة من هنا يتيح لك الموقع اختيار الملاكم الذي تتوقع فوزه سواء كان تايسون فيوري أو أولكسندر أوزيك وتحديد الجولة التي تتوقع أن يفوز بها واختيار القرار المتوقع لنتيجة الفوز سواء كانت KO أو الاجماع أو منقسم،

بعد ذلك يجب عليك إدخال اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وتحديد البلد الذي تنتمي إليه وإدخال رقم هاتفك بعد ذلك قم بالضغط على زر أوافق على الشروط والأحكام ثم اضغط على زر شارك، بعد الضغط على زر شارك ستظهر رسالة تؤكد أن توقعك قد تم إرساله بنجاح، وسيتم إعلامك في حال فوزك بالمسابقة لذا لا تتردد في المشاركة وتقديم توقعاتك لفرصة الفوز بالجائزة القيمة.

مسابقة توقعات نزال الأبطال RingofFire

متعة المنافسة والفرصة الذهبية للفوز بجوائز ضخمة تنتظر الأشخاص الذين يشاركون في مسابقة توقعات نزال الأبطال RingofFire، هذه المسابقة التي أعلن عنها المستشار ترك آل شيخ على صفحته الشخصية على منصة X مقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في 18 مايو الجاري، تعد فرصة لا تفوت لعشاق المصارعة للتنافس وتوقع الفائز في هذا النزال الأسطوري، وتبدو الجوائز مغرية للغاية، حيث خصصت الهيئة العامة للترفيه عددا من الجوائز النقدية للتوقع الصحيح للفائز في هذا النزال والتي قد تصل إلى مبلغ قدره 100 ألف دولار أمريكي إنها فرصة حقيقية للمشاركين لتحقيق أحلامهم والفوز بمكافأة كبيرة.