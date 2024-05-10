“شوف وحش الكون الياباني” نيسان إكس تريل اس 2024 Nissan-X-Trail

تعتبر سيارة نيسان إكس تريل اس من أحدث السيارات التي تتميز بطابع رياضي لتصميمها الداخلي والخارجي، تتمتع السيارة بنوع راقي في التصميم التكنولوجي، حيث تسير بكل خفة وليونة على كافة الأسطح المستوية والمنحنية والمرتفعات أيضًا، ويعود ذلك إلى قوة المحرك الخاص بالسيارة من الداخل، بالإضافة إلى مساحتها الواسعة من الداخل لتشمل عدد كبير من أفراد عائلتك، لنجد طرح فئة من السيارة تشمل خمس مقاعد والفئة الأخرى تشمل سبعة مقاعد، وسنتعرف أكثر على مميزات السيارة من الداخل والخارج.

مواصفات سيارة نيسان اكس تريل 2024 Nissan X Trail

صُنعت سيارة نيسان إكس تريل اس في دولة اليابان ونالت أعجاب وشعبية الكثير في الأسواق العالمية وسنتعرف سوياً على المواصفات الخاصة بالسيارة:-

تضم السيارة شاشة لمس بمقاس 9 بوصة وتدعم الأندرويد وأبل كار بلاء.

بها لوحة عدادات رقمية.

بداخلها نظام صوتي مميز يضم عشر مكبرات صوتية تم توزيعها بشكل منظم داخل السيارة، بالإضافة إلى خرائط ثلاثية الأبعاد.

تتميز بأحدث بنظام ملاحة عصري.

تدعم نظام الدفع الرباعي.

تحتوى على 6 وسائد هوائية.

بها نظام فرامل حديث يمنع الأنغلاق.

توزع الفرامل إلكترونيا.

تدعم السيارة أجهزة أستشعار أمامي وخلفى، بالإضافة الكاميرا الخلفية.

نظام مخصص لتثبيت مقاعد الأطفال.

تدعم نظام مراقبة ضغط الإطارات.

تأتي السيارة بفئتين لتشمل عدد كبير من الأفراد، الفئة الأولى تضم خمسة مقاعد والفئة الثانية تضم سبعة مقاعد.

سعر سيارة نيسان اكس تريل اس في المملكة العربية السعودية

يصل سعر سيارة نيسان إكس تريل اس 2024 Nissan-X-Trail داخل أراضي المملكة العربية السعودية حوالي 90,000 ريال سعودي بالتقريب، بالإضافة إلى أن السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.