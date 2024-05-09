طريقة عمل مربى الجزر في المنزل بنفس قوام وطعم الجاهزة

تعد مربى الجزر واحدة من أصناف المربى المحببة من قبل الكبار والصغار، حيث تحرص الأم على تحضيرها في المنزل باستمرار خاصة في موسم حصاد الجزر لاحتوائها على مضادات الأكسدة وفيتامين E، حيث تُقدم المربى على وجبة الإفطار والعشاء مع التوست أو الخبز المحمص أو تحضير الباستا فلورا بالمربى ويتهافت الجميع على تناولها بحب واستمتاع.

مقادير عمل مربى الجزر في المنزل

تعد مقادير عمل مربي الجزر من المقادير البسيطة التي لا تحتاج إلى تكلفة كبيرة في الميزانية، حيث يتم التحضير من خلال تجهيز المكونات التالية:

كيلو جرام من الجزر الطازج المبشور.

400 جرام سكر.

200 مل ماء

10 جرام بشر برتقال.

10 مل عصير ليمون.

2 عود خشب من القرفة.

5 جرام أعواد قرفة.

طريقة عمل مربي الجزر في المنزل

فيما يلي نوضح طريقة تحضير المربي من الجزر في المنزل بنفس قوام الجاهزة وبنفس الطعم اللذيذ الذي يحبه الجميع: