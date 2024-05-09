لولو بتتدلع بزياة.. تردد قناة وناسة wanash tv الجديد 2024 بجودة hd أفضل وأحدث قنوات الاطفال

تردد قناة وناسة الجديدة 2024 هي اكثر ما تم البحث عنه عبر شبكة الأنترنت، حيث إنها قناة مجانية تقوم ببث محتواها دون أشتراك او فواصل إعلانية،كما تحرص أيضا علي تقديم الأغاني والأناشيد المفضلة عند الملايين من الأطفال العاشقين لقناة وناسة علي مدار الساعة وطوال اليوم دون انقطاع، وتحرص أيضا علي تقديم محتوها باللغة العرببة لكي تتناسب مع جميع الأطفال في جميع الدول العربية، وهذا ما يجعلها أحد أشهر القنوات في الشرق الاوسط، حيث حصلت القناة علي شهرة وانتشار واسع في العديد من الدول والبلدان ومنها مصر والعراق واليمن والسعودية والسودان والأمارات والكويت وفلسطين وسوريا ولبنان ولبيا وغيرها من دول العالم والأن سوف نعرض لحضراتكم تفاصيل التردد:

القمر الصناعي :نايل سات.

التردد: 11470

معدل الترميز 27500.:

معدل الاستقطاب :عمودي

الجودة :HD.

معامل تصحيح الحطاء :5/6.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديدة 2024

يحرص أولياء الأمور علي معرفة كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديدة 2024،لأنها تحرص علي تقديم محتوها بشكل محترف يعمل علي منح الأطفال العديد من الأفكار التي تساعدهم في حياتهم اليومية، ومن خلال الخطوات التالية يمكن ضبط وتنزيل قناة وناسة الجديدة 2024 علي شاشة التلفاز الخاصة بكم: