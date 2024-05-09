حجز 4000 دولار أمريكي.. التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية 2024 عبر مصرف ليبيا المركزي والشروط المطلوبة \

أعلنت الحكومة الليبية عن طرق التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024، حيث تعمل الحكومة في ليبيا على تبسيط الإجراءات المتعلقة بحجز العملات الأجنبية للمواطنين باستخدام المنصات الرقمية التي تقدمها، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهودها للإشراف على هذه العمليات المالية بغرض ضمان استمرارية تدفق هذه العملات إلى داخل الدولة وتوفيرها لكل الناس بطريقة منظمة ومحكمة تتماشى مع السياسات المالية السائدة، وسوف نشرح لكم لاحقاً الخطوات اللازمة لحجز مبلغ 4000 دولار أمريكي للأغراض الشخصية ومتطلبات عملية الحجز.

التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

للتسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب الدخول على الصفحة الإلكترونية الخاصة ببنك ليبيا المركزي.

النقر على خانة إنشاء حساب جديد.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

ادراج رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

تلقّي إشعار التأكيد من خلال رسالة نصية تُرسَل إلى الهاتف الجوال.

الضغط على مربع التسجيل للتصديق على عملية تكوين حساب جديد للمرشح.

شروط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية

عملت الحكومة في ليبيا على تقديم مجموعة من الشروط والمعايير لأجل ضبط وتسيير إجراءات صرف العملات الأجنبية داخل البلاد، وأن تكون هذه الشروط كالآتي:

لا يجوز أن يتخطى المبلغ المقرر تحويل مبلغ الأربعة آلاف دولار أمريكي أو قيمته المعادلة بعملات أخرى.

يجب أن يكون لدى المتقدم للحجز حساب بنكي فعال وأن يمتلك فيه القدر الكافي من الأموال لضمان سداد تكلفة الحجز.

من الضروري أن يحمل الشخص الراغب في التقديم الجنسية الليبية كشرط أساسي، ويجب أيضاً تقديم رقم صالح وفعال لجواز السفر أو الهوية الشخصية، مع التأكد من أن الرقم ليس منتهي الصلاحية.

كيفية حجز العملات الأجنبية من منظومة الأغراض الشخصية

وفر البنك المركزي رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية يمكن للأفراد من خلاله حجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار من العملات الأجنبية، ويتم ذلك من خلال متابعة مجموعة من الخطوات التالية: