موعد عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر ومتى تبدأ الإجازة الرسمية

موعد عيد الأضحى المبارك 2024 هي واحدة من الكلمات البحثية الأولى على جوجل، بدأت الكثير من المواقع بتسليط الضوء حول هذا الأمر بسبب اهتمام المسلمين بمعرفة المواعيد والاستعداد للحصول على العطلة، حيث تعبر إجازة عيد الأضحى المبارك من أطول الإجازات الرسمية التي يحصل عليها العاملين بالدولة على مدار العام، وتحرص الدولة على نشر القرارات وتحديد الإجازات للقطاع العام والخاص وموعد العودة للدوام الطبيعي،

حالة من اللهفة والشوق لحلول عيد الأضحى المبارك لأن عيد الأضحى يأتي في شهر ذي الحجة وهي أعظم أيام الدنيا وأقربها إلى الله عز وجل، وهذا ما ورد في الكتاب والسنة، ترقبوا معنا السطور التالية للتعرف على موعد عيد الأضحى المبارك 2024.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

يتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد حلول عيد الأضحى ومتى تبدأ الإجازة للعاملين حسب قرارات مجلس الوزراء والتي تطبقها وزارة القوى العاملة، تطبق الإجازات في الأعياد الرسمية في موعدها دون أي تأجيل، وحسب البحوث الفلكية أن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق السادس عشر من يونيو المقبل 2024 وحتى يوم الخميس الموافق العشرين من يونيو 2024،

حيث يعتبر عيد الأضحى موحد في جميع دول العالم مصر والسعودية والكويت والإمارات وعمان وقطر والبحرين وتونس وليبيا والسودان وغيرها من الدول، يأتي عيد الأضحى في العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم أيام الدنيا كما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم” أفضل أيام الدنيا العشر “يعني عشر ذي الحجة” قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: “ولا مثلهن في سبيل الله، إلا رجل عفر وجهه بالتراب.

متى تبدأ إجازة عيد الأضحى 2024 للعاملين

العد التنازلي على حلول العيد قد بدأ ويستعد المسلمين جميعاً لاستقباله، ولذلك ترتفع عمليات البحث عن موعد الإجازة، وحسب التصريحات الأخيرة لمجلس الوزراء، أن إجازة عيد الأضحى تطبق على العاملين قطاع عام وخاص والبنوك والطلاب، وتبدأ منذ نهاية يوم الخميس الموافق 14 من يونيو 2024 ويحصل الجميع على إجازة السبت وقفة عرفات 15 من يونيو 2024 وتستمر الإجازة حتى يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024 لكي تصل مدة الاجازة كاملة 8 أيام، وكل عام وأنتم بخير.