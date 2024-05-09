مواعيد وجدول انقطاع الكهرباء الجديد 2024.. وسبب تخفيف الأحمال بعد الإجازات وشم النسيم

أكثر ما يتساءل عنه المواطنين داخل مصر في الفترة الحالية، هو سبب تخفيف الأحمال بعد الإجازات وشم النسيم، ولهذا تم الكشف من قبل مصدر مسؤول داخل شركة الكهرباء المصرية، عن وجود بعض التعليمات التي تم توزيعها في مختلف المحافظات، حيث تشير إلى عودة تخفيف الأحمال بعد انتهاء الإجازات الماضية التي كانت من ضمنها إجازة شم النسيم، وأكد المصدر أن شركة الكهرباء غير مسؤولة عن قطع الكهرباء، ويتم قطعها تبعا لبعض الأوامر العليا، حيث لا تزيد مدة انقطاع الكهرباء عن ساعتين.

جدول انقطاع الكهرباء 2024

تأتي عملية قطع الكهرباء داخل مصر تبعا لجدول تم تحديده من قبل بعض المؤسسات المصرية، وجاءت فكرة قطع الكهرباء حتى يتم تخفيف الأحمال القديمة، لذا فإن الجدول المعلن جاء كالآتي:

المجموعة الأولى يتم قطع الكهرباء بها من الساعه 11 صباحا، حتى الوصول إلى الساعة 1 ظهرا.

جدول الانقطاع في المجموعة الثانية يبدأ من الساعة 1 ظهرا، حتى الوصول إلى الساعة 3 عصرا.

بالنسبة للمجموعة الثالثة، فإن جدول انقطاع الكهرباء بها يبدأ من الساعة 3 مساء حتى الوصول إلى الساعة 5.

كيفية التواصل مع شركة الكهرباء

في حال حدوث أي أعطال كهربائية داخل المنزل وسببت انقطاع في الكهرباء في مواعيد غير المواعيد المعلنة، فإنه يتمكن الفرد من التواصل مع شركة الكهرباء بكل يسر، وذلك من خلال الطرق التالية: