موعد مباراة الهلال والحزم القادمة الجولة الـ31 بالدوري السعودي وترتيب وموقف الفريقين

موعد مباراة الهلال والحزم القادمة، تترقب انظار محبي وعاشقي كرة القدم السعودية بشكل عام وفريق الهلال بشكل خاص مباراة الهلال القادمة في إطار الجولة الواحدة والثلاثون أمام فريق الحزم في مباراة يراها الجميع على الورق سهلة ومحسومة لفريق الهلال نظرا لفارق الامكانيات والخبرات والترتيب في جدول البطولة، وهذا ما قد يصعبها إذا تسلقت هذه الثقة للاعبي الازرق الذي يسعى لحسم لقب الدوري مبكرا.

مباراة الهلال والحزم القادمة

يدخل فريق الهلال مباراة الحزم وهو يغرد منفردا على صدارة الدوري السعودي برصيد 86 نقطة وبفارق 12 نقطة كاملة عن اقرب منافسيه وغريمه التقليدي النصر، وقد جمع الهلال نقاطه من خلال 30 مباراة خاضهم حتى الآن، فاز في 28 وتعادل في 2 ولم يهزم بعد، وقد سجل الهلال إلى الآن 91 هدف واستقبلت شباكه 19 هدف.

أما فريق الحزم فيدخل المباراة وهو في موقف صعب لا يحسد عليه إطلاقا، حيث يتذلل الفريق جدول الترتيب في المركز الاخير واصبح على محافل الهبوط برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة، فاز 3 وتعادل في 11 وهزم في 16، وقد سجل الفريق 29 هدف واستقبلت شباكه 68 هدف، مما سيدخله اللقاء وهو ليس لديه شيئ ليخسره وسيسعى جاهدا لتحقيق المفاجأة بالفوز على الهلال المتصدر الذي لم يهزم بعد لاستعادة ثقته بنفسه ولتكون هي نقطة الإنطلاق نحو الهروب من شبح الهبوط.

موعد مباراة الهلال والحزم القادمة

تقام مباراة الهلال والحزم القادمة في الدوري السعودي يوم السبت القادم الموافق 11/5/2024 في تمام هذه الأوقات: