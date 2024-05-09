خصم 50%.. تفاصيل عروض مصر للطيران على الرحلات الدولية حتى 31 أكتوبر

خلال الفترة الماضية تحدث الجميع عن العروض المقدمة في شركات الطيران، وكان أكثر ما يتساءل عنه الجميع هي تفاصيل عروض مصر للطيران على الرحلات الدولية، حيث جاءت تلك العروض احتفالا بمرور 92 عام على تأسيس وإنشاء شركة مصر للطيران، وأعلنت الشركة أن العروض المقدمة تصل نسبة التخفيض بها إلى 50%، ويبدأ العرض من اليوم السابع من شهر مايو وتستمر حتى يوم 31 من شهر أكتوبر لهذا العام.

برنامج السفر في شركة مصر للطيران

الكثير من البرامج التي تقدمها شركة مصر للطيران، لذا لمعرفتها عليك بالبحث عن تفاصيل عروض مصر للطيران على الرحلات الدولية، حيث يتمكن الفرد من كسب أميال الحالة من خلال استخدام بطاقة المسافر، حيث يتوجب عليه الحصول على Star Alliance، وهناك برامج كثيرة تقدم إلى المواطنين وعملاء شركة مصر للطيران، وذلك مكافأة لهم على ثقتهم الغالية التي وضعوها في الشركة.

مميزات شركة مصر الطيران

تحرص شركة مصر للطيران على تقديم الكثير من المميزات اللى العملاء، وتلك المميزات تتمثل في الآتي: