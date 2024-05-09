متى موعد اختبار التحصيل الدراسي الورقي 1445؟ هيئة تقويم التعليم والتدريب تجيب

أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب داخل المملكة العربية السعودية على تساؤل موعد اختبار التحصيل الدراسي الورقي 1445لطلاب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي، حيث يساعد ذلك الاختبار الجهات المسؤوله عن التعليم الجامعى على اختيار الطلاب بشكل دقيق بما يتوافق مع متطلبات التعليم داخل كل جامعة، والجدير بالذكر أن ذلك الاختبار يعد من أساسيات القبول في العديد من الجامعات داخل المملكة العربية السعودية.

متى موعد اختبار التحصيل الدراسي الورقي 1445؟

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن تجهيز أكثر من 200 مقر للطلاب لأداء اختبارات التحصيل الدراسي الورقي لطلاب الثانوية العامة وبالتحديد للخريجين من القسم العلمي والقسم النظري في جميع المسارات وذلك في المواعيد التالية:

تبدأ الفترة الأولى الاختبارات في اليوم الثاني عشر من شهر مايو وذلك حتى منتصف الشهر 2024.

تبدأ الفقرة الثانية من الاختبارات في تاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو 2024 حتى تاريخ التاسع والعشرين كموعد نهائي لإجراء تلك الاختبارات.

تفاصيل اختبار التحصيل الدراسي

تتضمن اسئلة اختبار التحصيل الدراسي أسئلة خاصة بجميع صفوف المرحلة الثانوية، والتي تتمثل في الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث، حيث يتم إجراء الاختبارات العلمية داخل مقرات اللجان المخصصة من قبل الهيئة والتي تتضمن كافة المفاهيم الدراسية العلمية، وأيضا الاختبارات النظرية التي تتضمن كافة المفاهيم الدراسية من المواد النظرية على حد السواء، ومن ثم منح كل طالب التقييم الخاص به الذي يساعده على اختيار التعليم الجامعي الأنسب على حسب مستوى الطالب التحصيلي والدراسي، حيث يتم اعتماد تلك النتيجة ضمن الأوراق والمستندات الرسمية للقبول.