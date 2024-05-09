هل الـ9 أيام رسمي؟.. موعد وقفة عرفات وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

يتم البحث من قبل عدد كبير من المواطنين عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024، حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم إجازات طويلة إلى جميع الموظفين والطلاب، كما يتم البحث عن موعد الإجازة لمعرفة التفاصيل الخاصة بقرعة الحج، حتى يتم معرفة الأسماء الفائزة والتي تؤهل للسفر إلى السعودية حتى يتم أداء مناسك الحج، ويتم معرفة ذلك من خلال الحسابات الفلكية التي يتم إعدادها من قبل معمل أبحاث الشمس الذي يتواجد في المعهد القومي.

ما هو موعد وقفة عرفات؟

تم الإعلان بواسطة المعهد القومي المختص في البحوث الفلكية عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى، حيث من المتوقع أن تبدأ من يوم 5 من شهر ذي الحجة على أن يكون موعد وقفة عرفات في يوم 15 من شهر يونيو الذي يوافق التاسع من شهر ذي الحجة، وموعد عيد الأضحى جاء كالتالي:

يتم الاحتفال بيوم عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة، حيث يصادف يوم 16 يونيو وهو يوم الأحد.

سيتم تقديم إجازات لجميع الموظفين في مختلف القطاعات بدءاً من يوم 5 ذي الحجة.

عدد أيام الإجازة الخاصة بعيد الأضحى قد تقرب إلى 9 أيام تقدم إلى المواطنين بشكل متواصل.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

تتميز الإجازة المقدمة إلى المواطنين والتي تخص إجازة عيد الأضحى بمدتها الطويلة، وذلك بسبب مصادفة بعض الإجازات مع الإجازات الرسمية وهم كالتالي: